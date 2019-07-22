中关村在线消息：7月22日消息，近日国内知名数码博主i冰宇宙在推特上爆料，三星此前曾经计划开发一款十周年纪念款智能手机。这款十周年纪念手机是一款没有按键的智能手机，但是目前这款型号为Project“R6”的手机已经取消。



传三星曾计划推出无按键手机：目前已取消

据了解，Project“R6”希望能够使用全屏幕，并且不设置任何物理硬件按钮，来突破界限，右侧就是传言中的Project“R6”。三星计划使用压力敏感区域操作，还将采用高通骁龙855处理器。然而最终，这款硬件还是被取消了，取而代之的是现在的三星Galaxy Note 10。

三星官方目前已经宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约正式发布三星Galaxy Note 10系列。目前三星Note10的国行版已经通过了国内的3C认证，数据显示，该机自带充电器支持15W、18W和25W规格的充电功率。

综合此前爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4000mAh以上容量电池；运行最新版One UI系统。

相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

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