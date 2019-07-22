谷歌Pixel 4屏幕面板曝光 额头开孔众多

中关村在线消息：据此前消息，谷歌将会在今年10月份正式推出新一代旗舰手机——Pixel 4系列。随着发布日期的日益临近，关于该机的爆料也层出不穷。近日，有外媒再次曝光了该机的屏幕面板谍照。



网曝谷歌Pixel 4屏幕面板

此次曝光的照片显示，谷歌Pixel 4的正面设计与之前流出的设计图基本一致，基本可以确定谷歌内部目前已经敲定了这个方案。其正面额头处有高达五个开孔，综合目前爆料，在听筒左侧的三个开孔分别为前置双摄和光线、距离传感器的位置。



网曝Pixel 4设计图

而这五个开孔中最为抢眼的就是位于右上角那块硕大的开孔区域。之前有网友推测这款特殊的区域将会搭载谷歌在2015件推出的“Soli雷达”传感器。这个神秘的传感器可以感知用户手指的动作，用户可以通过它来隔空操作屏幕。



谷歌Pixel 4最新渲染图

另外，还有消息称谷歌将会在这块区域内放置一个类似苹果Face ID的人脸识别设备。因为这块特殊区域的面积并不小，有足够的空间来放置类似Face ID需要的的环境光传感器、距离感应器、红外镜头、泛光感应元件和点阵投影器等设备。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel 4屏幕面板曝光 额头开孔众多http://news.zol.com.cn/722/7224040.html