魅族16Xs冰丝白版今日开售：1499元起

中关村在线消息：魅族16Xs在发布时共推出了四种配色。其中骑士黑和亚特兰蒂斯都已上市许久，而珊瑚橙也与上周正式开售。其最后一款冰丝白配色将于今日十点正式开售。



魅族16Xs冰丝白配色开售

据了解，魅族16Xs正面采用了一块与三星联合深度定制的6.2英寸的Super AMOLED全面屏。其相机后置相机首次采用三摄方案，规格分别为4800万主摄（三星 S5KGM1）+500万黑白+800万AI的三摄组合，并且还与三星共同定制了超小型1600万像素前置摄像头模组，支持HDR+ 逆光自拍、AI人像美颜等功能，打造最自信的美颜自拍。



16Xs是魅族首款三摄机型

核心配置方面，魅族16Xs搭载高通中端处理器骁龙675，相较于骁龙660处理器的单核性能提升了35%，综合性能提升了30% 。全系配备了6GB LPDDR4x内存以及最高128GB的闪存规格。内置4000mAh大电池，并支持18W mCharge快充技术。

价格方面，魅族16Xs 6GB+64GB版售价为1499元，6GB+128GB版售价为1699元。

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