    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    魅族手机魅族 16Xs（6GB/64GB/全网通）

    魅族16Xs冰丝白版今日开售：1499元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：魅族16Xs在发布时共推出了四种配色。其中骑士黑和亚特兰蒂斯都已上市许久，而珊瑚橙也与上周正式开售。其最后一款冰丝白配色将于今日十点正式开售。

    魅族16Xs冰丝白版今日开售：1499元起
    魅族16Xs冰丝白配色开售

    据了解，魅族16Xs正面采用了一块与三星联合深度定制的6.2英寸的Super AMOLED全面屏。其相机后置相机首次采用三摄方案，规格分别为4800万主摄（三星 S5KGM1）+500万黑白+800万AI的三摄组合，并且还与三星共同定制了超小型1600万像素前置摄像头模组，支持HDR+ 逆光自拍、AI人像美颜等功能，打造最自信的美颜自拍。

    魅族16Xs冰丝白版今日开售：1499元起
    16Xs是魅族首款三摄机型

    核心配置方面，魅族16Xs搭载高通中端处理器骁龙675，相较于骁龙660处理器的单核性能提升了35%，综合性能提升了30% 。全系配备了6GB LPDDR4x内存以及最高128GB的闪存规格。内置4000mAh大电池，并支持18W mCharge快充技术。

    价格方面，魅族16Xs 6GB+64GB版售价为1499元，6GB+128GB版售价为1699元。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：魅族16Xs冰丝白版今日开售：1499元起http://news.zol.com.cn/722/7224025.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7224025.html report 780 中关村在线消息：魅族16Xs在发布时共推出了四种配色。其中骑士黑和亚特兰蒂斯都已上市许久，而珊瑚橙也与上周正式开售。其最后一款冰丝白配色将于今日十点正式开售。魅族16Xs冰丝白配色开售据了解，魅族16Xs正面采用了一块与三星联合深度定制的6.2英寸的Super AMOLED全面...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：魅族16Xs冰丝白版今日开售
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    魅族 16Xs相关文章

    魅族16Xs全面评测 1500元档最强三摄来袭一次真我与潮流的平衡 魅族 16Xs发布会直播魅族新品价格疑似曝光：16Xs2098元起魅族16Xs发布会时间知晓 堪称性能实力派

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品