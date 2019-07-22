研究报告：未来5年中国5G投资将是北美的两倍

中关村在线消息：市场调研机构Dell’Oro Group于上周发布的一份最新报告显示，未来5年，中国在5G网络方面的投资将会是北美的两倍以上。预计在2020年到2025年间，中国对5G的总投资在1308亿美元至2180亿美元之间。

5G时代即将到来，全球各国都在全力备战。在这一方面，中国无疑走在最前方。早在今年4月份，中国移动通过5G网络演示了5G网络对自动驾驶技术的支持；还通过5G技术实现了世界首例3地远程手术。5G技术被应用于各个领域。



未来5年，中国在5G网络方面的投资将会是北美的两倍以上

Dell’Oro Group的高级主管Stefan Pongratz表示：“由于全球数据流量在可预期内预计将增长3到4倍，因此使用更多频谱并更有效地利用它的商业案例将会出现，对此现在已经没有人会予以怀疑了。”

据悉，目前5G商用网络已在韩国、美国、澳大利亚等国相继推出，中国也将在今年9月份推出。相比之下，中国的市场优势巨大。据估测，到2025年底，中国将有4.6亿5G连接数量，占全国移动连接总量的28%。

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