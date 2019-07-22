B站联合电信推出小电视免流卡：真香/真实/真爱

中关村在线消息：据媒体报道，哔哩哔哩（B站）近日联合中国电信正式推出了小电视免流卡系列，根据套餐的规格分为真香卡、真实卡、真爱卡，对应的资费为9、19、39元/月。



哔哩哔哩推出“真香”系列免流卡

三款套餐的具体内容如下：

真香卡套餐月租为9元/月，首月可免费赠送10元话费，B站免流量10GB+1GB全国流量，送12个月60分钟全国语音，国内接听免费，流量超过40GB断网次月自动打开。

真实卡套餐月租为19元/月，首月可免费赠送20元话费，B站免流量40GB+2GB全国流量，送12个月100分钟全国语音，国内接听免费，流量超过40GB断网次月自动打开。

真爱卡套餐月租为39元/月，首月可免费赠送40元话费，B站免流量40GB+5GB全国流量，送12个月100分钟全国语音，在网连续送12个月大会员，国内接听免费，流量超过40GB断网次月自动打开。



新款套餐免流范围

据官方介绍，该系列免流卡的套餐外资费为：0.1元/分钟全国语音，0.1元/条短信，9元/19元卡套餐外1元800MB全国流量，39元卡套餐外1元1GB全国流量（当日有效，自动续订）



在当月使用流量超过40GB则暂停当月上网服务，次月初自动开通；可拨打10000自助解除流量封顶，解除后超过40GB流量按当日1元800/MB或按1元1GB计费。

目前哔哩哔哩官方已正式开始办理该系列套餐，有兴趣的朋友可以通过官方渠道详细了解。

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