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    B站联合电信推出小电视免流卡：真香/真实/真爱

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据媒体报道，哔哩哔哩（B站）近日联合中国电信正式推出了小电视免流卡系列，根据套餐的规格分为真香卡、真实卡、真爱卡，对应的资费为9、19、39元/月。

    B站联合电信推出小电视免流卡：真香/真实/真爱
    哔哩哔哩推出“真香”系列免流卡

    三款套餐的具体内容如下：

    真香卡套餐月租为9元/月，首月可免费赠送10元话费，B站免流量10GB+1GB全国流量，送12个月60分钟全国语音，国内接听免费，流量超过40GB断网次月自动打开。

    真实卡套餐月租为19元/月，首月可免费赠送20元话费，B站免流量40GB+2GB全国流量，送12个月100分钟全国语音，国内接听免费，流量超过40GB断网次月自动打开。

    真爱卡套餐月租为39元/月，首月可免费赠送40元话费，B站免流量40GB+5GB全国流量，送12个月100分钟全国语音，在网连续送12个月大会员，国内接听免费，流量超过40GB断网次月自动打开。

    B站联合电信推出小电视免流卡：真香/真实/真爱
    新款套餐免流范围

    据官方介绍，该系列免流卡的套餐外资费为：0.1元/分钟全国语音，0.1元/条短信，9元/19元卡套餐外1元800MB全国流量，39元卡套餐外1元1GB全国流量（当日有效，自动续订）

    在当月使用流量超过40GB则暂停当月上网服务，次月初自动开通；可拨打10000自助解除流量封顶，解除后超过40GB流量按当日1元800/MB或按1元1GB计费。

    目前哔哩哔哩官方已正式开始办理该系列套餐，有兴趣的朋友可以通过官方渠道详细了解。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：B站联合电信推出小电视免流卡：真香/真实/真爱http://news.zol.com.cn/722/7224007.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7224007.html report 1076 中关村在线消息：据媒体报道，哔哩哔哩（B站）近日联合中国电信正式推出了小电视免流卡系列，根据套餐的规格分为真香卡、真实卡、真爱卡，对应的资费为9、19、39元/月。哔哩哔哩推出“真香”系列免流卡三款套餐的具体内容如下：真香卡套餐月租为9元/月，首月可免费赠送1...
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