OPPO Reno 5G版登陆意大利 售价近7000元

中关村在线消息：上周，OPPO官方宣布Reno 5G版已通过国内认证，将今年第三季度正式上市。紧接着，OPPO就在意大利召开了一场新品发布会，正式推出了TIM（当地电信运营商）版OPPO Reno 5G机型，售价为899欧元(约合6965元人民币)。



OPPO在意大利正式推出Reno 5G版

据了解，OPPO在意大利发布的5G版Reno与目前其他厂商采取的策略相同，其整体配置基本一致，唯一不同的就是在其内部挂载了高通X50 5G调制解调器，为用户提供5G网络的支持。其他方面则是完全一致。

其他配置方面，OPPO Reno 5G版正面采用一块6.6英寸2340×1080显示屏，OPPO官方称其为“全景屏”，同时还支持最新一代的光学屏下指纹识别；核心方面搭载了高通骁龙855处理器，前置相机为1600万像素，内置4065mAh电池，支持VOOC 3.0闪充。



OPPO Reno 5G版支持十倍变焦

而10倍混合光学变焦该机最大亮点，OPPO官方表示，Reno 10倍变焦版采用4800万主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头组合，三枚摄像头接棒式实现16-160mm全焦段覆盖，同时支持双OIS光学防抖，智能感知抖动并校正，拍远处也清晰。

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