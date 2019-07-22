早报：苹果或推Siri操作系统 周杰伦超话人气破亿

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果近几年一直致力于语音助手的研发，最近一些专家也给出了一个惊人的预测。



专家给出惊人预测：苹果明年推出Siri操作系统





Mangrove Capital Partners上周发布了2019年“语音技术报告”。报道分析了语音助理服务的日益普及，并对2020年Siri的动向做出了有趣的预测。报告预测，在2020年的苹果全球开发者大会（WWDC）上，苹果将推出“Siri操作系统”，以进一步发展Siri生态。

最近任正非接受了YahooFinance的访谈，他也谈到了人们关心的华为手机出货的问题

任正非谈华为手机：今年预计出货2.7亿台





YahooFinance播发了对华为CEO任正非的部分采访实录。他透露，在麒麟已经有完整芯片解决方案的前提下，华为去年依然采购了5000万颗高通芯片。今年，公司授权消费者业务可以采购足量的高通芯片，而且预计智能手机总出货会达到2.7亿部。

马斯克的星际飞船筹备有一段时间了，最近他表示，这艘飞船终于要试飞了。



马斯克官宣：星际飞船火箭两三个月内首次试飞





据外媒报道，太空探索科技公司SpaceX公司CEO艾隆·马斯克在接受采访时表示，该公司正在在德克萨斯和佛罗里达开发的Starship(星际飞船)原型火箭都将在“两三个月内”首次试飞。尽管他们刚刚经历了一个比较糟糕的测试，但马斯克还是信心满满。

任天堂的Switch主机虽然在全球大卖，不过这几天他们也遭遇了官司。



任天堂遭遇集体诉讼：皆因手柄摇杆漂移





近日美国一家律师事务所对任天堂公司提起集体诉讼，称其Switch手柄存在漂移问题。CSK&DS律师事务所在收集了遭遇这一问题的玩家的信息后，推进了诉讼。在向美国华盛顿西区地方法院提起的诉讼中，CKS&DS声称，摇杆控制器上的摇杆有缺陷，这会导致漂移，也就是当用户不控制操纵杆时控制器也会自动移动。这在很大程度上影响了游戏的可玩性。

任天堂尚未就这起集体诉讼发表正式声明，该诉讼敦促任天堂Switch用户填写在线表格加入诉讼。

Pixel 4的新渲染图出炉，听说面部识别又是关注重点。



Pixel 4新渲染图流出 面部识别是重点





近日，一批谷歌新旗舰Pixel 4的新渲染图出炉。Pixel 4和4 XL都配有底部扬声器、双后置摄像头和一个光谱传感器，显示屏下方“下巴”很窄，而且没有耳机插孔。会注意到在这些渲染图中缺少指纹传感器——这是因为谷歌很可能在手机中使用了类似于面容ID的人脸识别系统。

IPv6已经成为我国互联网领域主要推进的重要事项，而目前IPv6地址储备量也非常喜人。

工程院院士谈IPv6：我国地址储备量跃居全球首位





据光明日报报道，截至2019年6月，我国IPv6活跃用户数达1.3亿，基础电信企业已分配IPv6地址用户数12.07亿。中国工程院院士邬贺铨还提到，我国IPv6地址储备量大幅增长，已跃居全球第一位。

周杰伦冲超话成为了这几天的热点话题，而在昨天晚间他的超话人气也冲破了1亿。



周杰伦超话人气破亿：“中老年”打榜胜利了





近几天来，“周杰伦没有数据”成为了互联网上的一个热门话题，随后帮周董刷榜成为许多“中老年粉丝”开始响应的事情。昨天晚间，周杰伦新浪微博超话正式达到了人气榜第一名，并在将近11点的时候正式突破了一亿人气。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）







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