晚报：台积电5nm明年量产 荣耀9X新特性曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

台积电5nm明年量产：或苹果A14芯片首发

近日，有外媒报道称，台积电的5nm制程工艺早在今年在三月份之前就已经进入风险生产阶段，预计将在明年上半年实现量产并投入使用。



台积电将在明年量产5nm制程工艺

目前，手机上应用的最先进的工艺是7nm，苹果的A12是首款量产7nm工艺的芯片。

根据最近的报道来看，苹果的A系列处理器有很大可能将是首款采用5nm制程工艺的手机芯片。在7nm工艺开始应用时就是苹果的A12芯片首发，综合历年来产品发布时间线来推测，首款搭载5nm制程工艺的芯片应该是将在明年秋季新款iPhone中的A14芯片。

Z点评：手机芯片工艺进步越来越快了。

据了解，荣耀9X将于7月23日在西安正式发布，现在距离发布会还有两天时间，荣耀官方再次公布了新机的全新特性，其内部将配备全新的电竞级液冷散热技术。



荣耀9X将搭载电竞级液冷散热

综合现有爆料，荣耀9X将会采用水滴屏设计，而荣耀9X Pro则会使用一块“真全面屏”方案，用升降的方式将前置相机隐藏在内部。背部采用渐变方案，搭配电感渐变纹理，隐隐形成了一个“X”型光晕，与该系列手机型号中的X形成了呼应，整体外观极具辨识度。



荣耀9X官方海报

核心配置方面，荣耀9X与荣耀9X Pro核心均搭载海思麒麟810处理器，运存有4GB、6GB、8GB三种规格，机身存储也有64GB、128GB、256GB三种可选。

拍照方面，荣耀9X后置为4800万像素+200万像素的双摄组合，而荣耀9X Pro则是4800万像素+1600万像素+200万像素的三摄组合，前置相机为1600万像素。

Z点评：看来是个玩游戏的好手，期待。

近日，诺基亚6.2的配置信息和渲染图被曝光了出来，该机采用了挖孔屏和后置三摄的方案。

报道显示，这款诺基亚6.2正面采用了一块6英寸AMOLED打孔屏，前摄开孔位于屏幕左上角，摄像头规格为1300万像素。



网曝诺基亚6.2渲染图

该机背部的相机模组采用了居中竖直排列的三摄模组，规格分别为2000万像素+800万像素+500万像素，并带有卡尔蔡司认证。在相机模组的下方还配备了一颗圆形的指纹识别模组。

配置方面，诺基亚6.2搭载了高通骁龙660处理器，配备最高6GB+64GB的存储组合，屏幕分辨率为2280×1080，内置一块3300mAh电池，运行Android 9操作系统。

报道称，诺基亚6.2将于今年第三季度率先在印度市场推出，4GB+64GB版的售价为12000印度卢比（约为1199元人民币），6GB+64GB版的售价为15000印度卢比（约为1499元人民币）。

Z点评：猜猜拍照实力有没有进一步的提升呢？

谷歌Pixel 4 XL全方位带壳渲染图曝光

此前，有消息称谷歌Pixel 4系列机型将在今年10月份发布，并将首次采用后置三摄的设计。近日，有国外网友曝光了Pixel 4 XL的全方位带壳渲染图。



网曝Pixel 4 XL全方位带壳渲染图

从渲染图来看，此次曝光的Pixel 4 XL设计与之前的爆料基本一致。其背部那个硕大的“浴霸”相机模组十分抢眼。根据之前的消息，这三颗摄像头为主摄+长焦+3D ToF景深镜头的组合，不过具体的配置目前还无从得知。

根据此前的消息，Pixel 4 XL将会搭载6.2至6.4英寸的屏幕，分辨为1440x3040，屏幕比例为19：9，机身尺寸约为160.4x75.2x8.2mm。另外，该机的后壳将采用一体化玻璃的方案，取消了谷歌一直以来坚持的拼接式设计。

Z点评：看来Pixel 4 XL也跟苹果看齐，用浴霸镜头了。

谷歌Pixel 4设计图曝光：或搭载高安全性的面部识别

目前，已经基本可以确认谷歌将会在10月份推出新旗舰Pixel 4系列。最近关于该机的爆料也越来越多。近日，有国外网友曝光了一张该机的设计。



网曝Pixel 4设计图

图片显示Pixel 4的正面右上角存在一块特殊的区域，有网友推测这款特殊的区域将会搭载谷歌在2015件推出的“Soli雷达”传感器。这个神秘的传感器可以感知用户手指的动作，用户可以通过它来隔空操作屏幕。



网曝Pixel 4系列渲染图

另外，还有消息称谷歌将会在这款区域内放置一个类似苹果Face ID的人脸识别设备。因为设计图显示这块特殊区域的面积并不小，有猪狗的空间来放置类似Face ID需要的的环境光传感器、距离感应器、红外镜头、泛光感应元件和点阵投影器等设备。

Z点评：猜猜看会不会支持3D结构光呢？

前段时间，有知名爆料人曝光了一款型号为Galaxy M30s的三星新机。近日，该机的最新渲染又被外媒曝光。



网曝三星Galaxy M30s渲染图

根据渲染图显示，三星Galaxy M30s正面将采用一款水滴屏，三星官方称其为Infinity-U显示屏。其背面将会采用近年在国内比较流行的渐变色设计，共提供渐变红、渐变紫和渐变绿三种颜色可供选择。另外，该机还将采用后置双摄方案，并配有一颗LED闪光灯和指纹传感器。

Z点评：看来渐变色设计风靡全球啊。

iQOO 5G版将搭载骁龙855 Plus：下月发布

高通在7月15日正式推出高通骁龙855 Plus移动平台，随即华硕、黑鲨和红魔都纷纷宣布自家即将发布的新机将搭载该处理器。近日，有爆料称iQOO的首款5G手机也将搭载骁龙855 Plus处理器，并将于下月发布。



iQOO 5G版将搭载骁龙855 Plus处理器

除了，高通骁龙855 Plus的加持之外，iQOO 5G版其他方面则与普通版完全一致：正面采用一块6.41英寸AMOLED水滴屏，且支持第六代屏幕指纹，解锁更快。手机内部支持万级导热系数热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多层散热结构。电池容量为4000mAh，支持44W超级快充。

Z点评：看来iQOO的5G手机下个月就能和大家见面了。

据外媒近日报道，vivo旗下有一款全新的入门级百元级——vivo Y90被曝光，该机将于近日在率先在印度推出。



vivo近日将在推出vivo Y90

爆料显示，vivo Y90正面将采用一块6.22英寸的水滴造型显示屏，前置相机为500万像素，并支持面部识别。其背部采用了一体式机身设计，在机身左上角配备了一颗800万像素单摄像头与一颗LED闪光灯，机身四周都没有提供指纹识别模组。

核心配置方面，vivo Y90将搭载联发科Helio A22四核处理器，提供2GB+32GB和2GB+16GB两种存储组合可供选择，并支持TF卡扩展。机身内置4030mAh电池，运行Android 8.1操作系统，机身的尺寸为155.11x75.09x8.28mm。

价格方面，报道称vivo Y90（2GB+16GB）在印度的起售价为6990印度卢比（约为698元人民币），该机将很快在印度市场推出。

Z点评：看来国内品牌在印度市场也依旧在持续发力。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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