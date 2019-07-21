诺基亚6.2渲染图曝光 打孔屏+后置三摄

中关村在线消息：前几天有外媒曝光了诺基亚7.2新机的信息。近日，诺基亚6.2的配置信息和渲染图也被曝光了出来，该机采用了挖孔屏和后置三摄的方案。

报道显示，这款诺基亚6.2正面采用了一块6英寸AMOLED打孔屏，前摄开孔位于屏幕左上角，摄像头规格为1300万像素。



网曝诺基亚6.2渲染图

该机背部的相机模组采用了居中竖直排列的三摄模组，规格分别为2000万像素+800万像素+500万像素，并带有卡尔蔡司认证。在相机模组的下方还配备了一颗圆形的指纹识别模组。

配置方面，诺基亚6.2搭载了高通骁龙660处理器，配备最高6GB+64GB的存储组合，屏幕分辨率为2280×1080，内置一块3300mAh电池，运行Android 9操作系统。

报道称，诺基亚6.2将于今年第三季度率先在印度市场推出，4GB+64GB版的售价为12000印度卢比（约为1199元人民币），6GB+64GB版的售价为15000印度卢比（约为1499元人民币）。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：诺基亚6.2渲染图曝光 打孔屏+后置三摄http://news.zol.com.cn/722/7223835.html