谷歌Pixel 4 XL全方位带壳渲染图曝光

中关村在线消息：此前，有消息称谷歌Pixel 4系列机型将在今年10月份发布，并将首次采用后置三摄的设计。近日，有国外网友曝光了Pixel 4 XL的全方位带壳渲染图。



网曝Pixel 4 XL全方位带壳渲染图

从渲染图来看，此次曝光的Pixel 4 XL设计与之前的爆料基本一致。其背部那个硕大的“浴霸”相机模组十分抢眼。根据之前的消息，这三颗摄像头为主摄+长焦+3D ToF景深镜头的组合，不过具体的配置目前还无从得知。



Pixel 4 XL屏幕比例为1440x3040

根据此前的消息，Pixel 4 XL将会搭载6.2至6.4英寸的屏幕，分辨为1440x3040，屏幕比例为19：9，机身尺寸约为160.4x75.2x8.2mm。另外，该机的后壳将采用一体化玻璃的方案，取消了谷歌一直以来坚持的拼接式设计。



Pixel 4 XL将搭载6GB运存

配置方面，谷歌Pixel 4 XL搭载高通骁龙855处理器，配备Pixel机型有史以来最高的6GB内存；并首次搭载屏下指纹识别方案；系统则会预装最新的Android Q。因为这次谷歌突破性的采用了三摄的方案再配合谷歌出色的相机算法，拍照表现也将会有很大的提升。

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