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    iQOO Neo 4GB运存版入网 售价或为1598

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：iQOO在7月2日发布了旗下新机——iQOO Neo。该机搭载了前代旗舰级处理器骁龙845，并配备了一系列新一代的技术，售价仅为1798元吸引了不少用户的关注。

    iQOO Neo 4GB运存版入网 售价或为1598
    iQOO Neo新增4GB运存版

    iQOO Neo在发布之初提供了6GB和8GB两种运存规格可选，根据近日最新消息，iQOO Neo还有一款配备4GB运存的版本已经获得工信部认证，或许将会在经期正式推出。如果消息属实，那么这个版本的售价可能会更加令人惊喜，根据iQOO惯例推测该版本或定价为1598。

    iQOO Neo 4GB运存版入网 售价或为1598
    iQOO Neo

    具体配置方面，iQOO Neo 4GB运存版应该会与普通版保持一致。正面采用一块6.38英寸的AMOLED水滴屏，并支持新一代屏下指纹识别技术。搭载高通上一代旗舰处理器骁龙845，并提供6GB+128GB存储组合。内置4500mAh超大电池，并支持22.5w快充规格。后置相机采用了AI三摄方案，规格分别为1200万像素主摄+800万像素超广角+景深镜头的组合。

    另外，还将延续之前一直备受好评的vivo Multi-Turbo、超级液冷散热技术、vivo屏幕指纹、超广角AI三摄、超级夜景、超级逆光以及类DC调光等功能。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iQOO Neo 4GB运存版入网 售价或为1598http://news.zol.com.cn/722/7223805.html

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