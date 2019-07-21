黑鲨游戏手机2 Pro跑分曝光 骁龙855+性能不俗

中关村在线消息：前两天，黑鲨手机官方宣布黑鲨游戏手机2 Pro将于7月30日正式发布。而关于该机的配置方面，官方没有透露太多。不过有网友曝光了该机的GeekBench跑分信息。



网曝黑鲨游戏手机2 Pro跑分信息

根据GeekBench数据显示，这款疑似黑鲨游戏手机2 Pro的机型具体型号为“blackshark DLT-A0”。其将搭载高通最新发布的骁龙855 Plus移动平台，并配备了最高12GB的内存规格，综合跑分为单核心3632分、多核心11304分。这个成绩目前在安卓阵营中十分抢眼。



黑鲨游戏手机2 Pro将搭载骁龙855+处理器

据了解，骁龙855+相比骁龙855可以支持更高的性能和游戏体验。通过面向游戏优化的一整套软硬件特性，Snapdragon Elite Gaming旨在为用户提供竞争优势，例如对Vulkan 1.1图形驱动的支持，其能效与Open GL ES相比提升20%。

此外，Snapdragon Elite Gaming还支持系统级游戏卡顿优化、游戏快速加载优化和游戏防作弊扩展程序等软件增强特性。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：黑鲨游戏手机2 Pro跑分曝光 骁龙855+性能不俗http://news.zol.com.cn/722/7223794.html