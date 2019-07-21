iQOO 5G版将搭载骁龙855 Plus 下月发布

中关村在线消息：高通在7月15日正式推出高通骁龙855 Plus移动平台，随即华硕、黑鲨和红魔都纷纷宣布自家即将发布的新机将搭载该处理器。近日，有爆料称iQOO的首款5G手机也将搭载骁龙855 Plus处理器，并将于下月发布。



iQOO 5G版将搭载骁龙855 Plus处理器

据了解，高通骁龙855 Plus移动平台是骁龙855的升级产品，旨在提供增强的性能并支持数千兆比特5G、游戏、AI和XR体验，其集成了支持数千兆比特连接的骁龙X24 LTE 4G调制解调器，并通过利用骁龙X50 5G调制解调器和Qualcomm Technologies射频前端解决方案实现5G连接。



骁龙855 Plus着重提升了5G、游戏和AI的体验

iQOO 5G版其他方面则与普通版完全一致，正面采用一块6.41英寸AMOLED水滴屏，且支持第六代屏幕指纹，解锁更快。手机内部支持万级导热系数热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多层散热结构。电池容量为4000mAh，支持44W超级快充。

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