早报：网友请愿Redmi K20降价 阿里打假被认可

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

还是英国人明白，当一家公司技术足够先进时，人为地限制他，只会搬起石头砸自己的脚。

英国官方：限制华为将降低5G安全标准



英国官方：限制华为将降低5G安全标准

英国议会一个委员会19日发表声明说，人为限制华为等设备供应商参与5G建设会增加过度依赖风险、减少市场竞争，“导致灵活性和安全标准降低”。声明还肯定了华为在全球信息通信领域的重要性。



“华为是一个卓越的公司，取得了非凡的技术进步，并且为一个行业带来了彻底的创新和竞争。如果没有华为，这个行业可能会缺乏这些特性。”英国议会情报与安全委员会在声明中说。

下面一则消息来自快递行业，从10月1日期快递员不得随意将包裹放快件箱了。

国家邮政局：未经授权使用智能快件箱 最高罚款3万元



国家邮政局：未经授权使用智能快件箱 最高罚款3万元

国家邮政局7月19日公布《智能快件箱寄递服务管理办法》，该办法将于10月1日起施行。按照该办法要求，企业使用智能快件箱投递快件应征得收件人同意，投递快件后应及时通知收件人。智能快件箱运营企业向智能快件箱使用企业以外的组织或者个人授予使用权限的，最高将被处以3万元罚款。



在保护快递用户合法权益上，《办法》要求企业使用智能快件箱投递快件应征得收件人同意。收件人不同意使用智能快件箱投递快件的，智能快件箱使用企业应当按照快递服务合同约定的名址提供投递服务。寄件人交寄物品时指定智能快件箱作为投递地址的除外。

而快件延误、损毁、内件短少的，收件人可以当场拒绝签收，并按照智能快件箱运营企业的提示将快件退回智能快件箱。而智能快件箱运营企业应当合理设置快件保管期限，保管期限内不得向收件人收费。

下面一则消息来自红米，你是否觉得Redmi K20已经很便宜，但是国外用户不这么想。

外国用户写请愿书要求印度市场Redmi K20降价



外国用户写请愿书要求印度市场Redmi K20降价

目前在Change.org网站上出现一份请愿书，要求Redmi进一步降低Redmi K20的价格。据Gsmarena报道，Redmi K20和K20 Pro手机价格极具竞争力，外观和配置等方面都很棒，但还有一些安卓用户并不买账。



在Change.org网站上出现一份请愿书，要求Redmi进一步降低Redmi K20的价格。该手机的上市价格为21999卢比（约合人民币2199元），请愿书希望降到20000印度卢比（约合人民币1998元）。

紧接着还是一则手机新闻，华为Mate30 Pro渲染图来了，后置摄像头是亮点。



华为Mate 30 Pro渲染图

关于华为Mate 30系列手机的爆料信息不断放出；外媒也放出最新的华为Mate 30 Pro渲染图：摄像头和闪光灯组合成为一个“十”字。



此次渲染图是知名爆料达人Ben Geskin放出的，从图中可以看到，华为Mate 30 Pro在后置摄像头方面和之前的制作有很大不同，摄像头和闪光灯组合成为一个“十”字。

在前面板上，最近新的华为Mate 30 Pro显示屏组件图片泄露，确认将搭载大曲率的显示屏，另外会有前置刘海设计；渲染图和此前曝光基本一致，当然华为Mate 30 Pro外观或许不是这样，最终设计还是以官方发布为准。

沉寂已久的相机市场又沸腾了，这次尼康将会推出大杀器。

传尼康Z8无反相机将搭载IMX 455传感器



传尼康Z8无反相机将搭载IMX 455传感器

根据外媒digitalcameraworld的报道，尼康将发布高分辨率的尼康Z8无反相机，搭载IMX 455 6100万像素传感器。



目前尼康已签署协议，将购买索尼最新发布的6100万像素IMX455图像传感器。digitalcameraworld推测称，看来尼康Z8将使用与索尼新款高分辨率相机相同的传感器。

据悉，索尼今年早些时候正式取代尼康(Nikon)，成为可换镜头相机市场的第二名(仅次于佳能)。外媒分析称，尼康正卷土重来，通过收购索尼最新的传感器，与索尼展开竞争。

下面一消息来自苹果，据说Siri OS就要来了。

传苹果可能在WWDC 2020上推出SiriOS



传苹果可能在WWDC 2020上推出SiriOS

外媒WCCFTECH报道称，根据2019年最新的语音技术报告，Mangrove Capital Partner称，苹果将在2020年全球开发者大会上推出SiriOS。



根据这份报告，在未来十年，人类将实现基于语音的计算处理。除此之外，该报告还称，SiriOS将于2020年在苹果全球开发者大会上发布，它的推出将加速苹果在语音科技行业的应用和创新。

WCCFTECH分析称，无论运行在iOS、iPadOS还是macOS上，Siri都可能是独立开发的。开发人员将编写应用程序并将其与SiriOS集成，以确保其功能可跨苹果的生态系统访问。

下面一则消息来自小米，据说MIX4要推迟发售了。



林斌爆料小米MIX 4：8月不会发布



林斌爆料小米MIX 4：8月不会发布

有网友在小米联合创始人、小米总裁林斌微博下留言：8月有没有小米MIX 4？林斌回复：没有。由此猜测，小米MIX 4可能要等到9月份了。考虑到小米MIX 2发布于2017年9月11日，小米MIX 3发布于2018年10月25日，小米MIX 4预计会在9或10月份亮相。



目前关于MIX 4的细节信息还很少，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军给小米MIX系列的定位是“超艺术的商务旗舰”。

此外，小米潜望式镜头专利的曝光意味着小米也在研发多倍变焦技术，因此不排除小米MIX 4搭载潜望式镜头的可能。

下面一则消息来自中国移动。根据运营数据看，中国移动老大地位难以撼动。

中国移动：6月净增客户数297万户



中国移动公布6月运营数据

2019年6月份，中国移动用户总数达到9.35047亿户，本月净增客户数297万户。其中，4G客户数达到7.33779亿户，当月净增618.8万户。有线宽带方面，中国移动有线客户总数达到1.74893亿户，本月净增客户数212.1万户。



中国移动研究院院长张同须表示，中国移动拿到2.6G频段以后，产业明显加速。到年底前，中国移动将在约50个城市建设5万个5G基站，到2020年，希望能够提供所有地级以上城市的5G商用服务。

下面一则消息来自阿里巴巴，因为他有一项技术让老美也服气了。

美司法委员会副主席柯林斯：美公司打假远落后于阿里



美公司打假远落后于阿里

“我们最近举行了一次圆桌讨论，听取品牌和平台关于假货问题的意见。哪个平台真正致力于打击假货并保护消费者？在大多数人看来，无疑是阿里巴巴。”当地时间7月18日上午，美国众议院司法委员会副主席道格·柯林斯在一个关于知识产权的听证会上说。



据知识产权专业媒体IP Watchdog报道，出席这场听证会的小组成员们认为，假货威胁知识产权保护体系和消费者，而亚马逊、eBay和沃尔玛等平台在打假问题上执行不力，加剧了问题的严重性。

百度官方回应“任达华遇袭”：我们无法确定此事是否是泼水行为的效仿



任达华遇袭是模仿“百度”？百度官方回应

香港影星任达华在参加活动时遇刺受到了广泛关注，也多次登上微博的热搜榜。经纬中国创始管理合伙人张颖在微博上称“ 百度事件模仿，任达华中山出席活动，给台下观众冲上台刺伤”，对此百度做出了回应。



百度表示：“我们无法确定此事是否是泼水行为的效仿。但如果一再轻恕这种“独狼袭击行为”，未来每个人都可能成为被袭者。事实上，这样的恐慌情绪已经在蔓延，很多人感觉到不安。我们再次谴责袭击行为，呼吁对肇事者严厉惩罚，以儆效尤”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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