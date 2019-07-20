晚报：华为nova 5正式开卖 中兴5G手机即将预售

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为nova 5正式开卖 麒麟810首秀





华为今天宣布nova 5正式首销，售价为2799元。华为nova 5最大的亮点就是首款搭载麒麟810处理器的机型。

据悉，麒麟810是华为第一款8系列芯片，采用旗舰级7nm制程，旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

Z点评：麒麟810正式进入市场，会对移动芯片市场造成怎样的冲击呢？





荣耀9X将于7月23日在西安正式发布，就在今天，荣耀官方又放出了荣耀9X的一些新特性——WiFi穿透能力。在今天全新公开的一张荣耀9X海报上，荣耀打上了“甩对手两堵墙的WiFi穿透能力”的宣传语，将这一特性也作为荣耀9X亮点宣传。

根据之前的爆料，荣耀9X与荣耀9X Pro核心均搭载海思麒麟810处理器，运存有4GB、6GB、8GB三种规格，机身存储也有64GB、128GB、256GB三种可选。

Z点评：WiFi性能看似是个小事，但在实际生活中却异常影响体验。

中兴AXON 10 Pro 5G将于7月23日开启预售





中兴宣布AXON 10 Pro 5G将于7月23日上午10点开启预售，这很可能是首款在国内开售的5G手机。据悉，AXON 10 Pro 5G搭载高通骁龙855处理器，内置高通骁龙X50调制解调器用以支持5G网络。

Z点评：5G时代来了，大家都在抢首发。

酷派将在9月份发新机 发力5G市场





酷派集团CEO陈家俊发布了《致酷派人的一封信》，其中提到：“九月份我们将在国内发布新品手机，并且结合26年的技术沉淀，集中研发与营销力量，尽快发力5G市场。”

Z点评：曾经的“中华酷联”里确实就剩酷派没有明确5G计划了。

快递入柜需收件人同意且不得收费





国家邮政局近日通过《智能快件箱寄递服务管理办法》，并将于今年10月1日开始施行。根据《管理办法》的要求，使用智能快件箱投递快件须得到收件人的同意，并且在保管期限内不允许收取费用。

Z点评：这个问题得到政策上的解决自然是极好的，想必大家都遇到过这种困扰。

林斌确认小米MIX 4不会在8月发布





小米总裁林斌在微博回复网友“8月有没有小米MIX 4”的评论时表示：“没有。”回答相当果断，看来小米确实没有这个计划。据悉，雷军给小米MIX系列的定位是“超艺术的商务旗舰”。

Z点评：不知是否会用上骁龙855 Plus芯片呢？



广汽本田召回近10万辆汽车





广汽本田近日根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，将对部分车型进行召回，并已向国家市场监督管理总局提交备案。

以下为本次召回车型具体名单：

2002年11月11日至2015年6月27日期间生产的部分歌诗图、飞度、锋范、奥德赛、思迪、雅阁、理念S1汽车，共计94663辆；

2012年7月5日至2013年3月1日期间生产的部分2013年款进口FIT HYBRID汽车，共计17辆。

Z点评：大家看看是否涉及到自己的车型，如有重合还是尽快处理为好。

荣耀Play更新EMUI 9.1 支持方舟编辑器





荣耀Play正式获得EMUI 9.1更新，这意味着方舟编辑器和EROFS系统也都支持该设备了。方舟编译器是首家完全替代语言虚拟机的静态编译器，完全不需要解释器，兼顾Java开发效率和C语言运行效率的编译器。

Z点评：对过去机型的支持是良心厂商的表现。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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