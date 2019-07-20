早报：谷歌亲儿子拍照忙 小米通报内部贪腐

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条手机方面的消息，谷歌亲儿子Pixel 3a的拍照水平似乎超过了它的定位。



谷歌Pixel 3a DxOMark评分出来了





谷歌在今年的Google I/O大会上发布了Pixel 3a，现在这款机型的DxOMark评分也公布了，其总得分为100分，其中拍照部分为103分，录像部分为95分。

Pixel 3a采用5.6英寸屏幕，分辨率为1080x2160，搭载高通骁龙670处理器，配备4GB运存+64GB内存。

vivo在本月发布的iQOO Neo似乎有了个新的型号。

iQOO Neo 4GB版工信部入网





vivo在本月初发布了新机iQOO Neo，该机拥有6GB和8GB两种运存规格可选，但根据工信部官网最新的入网信息来看，iQOO Neo又多了一款4GB运存规格的版本。目前vivo方面尚未公布该消息，但应该在售价上会更低一些。

小米通报内部贪腐 已移交公安机关处理





小米内部通报称，两名中国区市场部员工涉嫌非国家人员受贿罪，已被公关机关拘捕。其中一名利用职务便利将公司业务交由其近亲属持股的公司承揽，另一名利用职务便利向合作供应商索要好处费，金额较大。

再来看两条和5G有关的新闻，一条国内的，一条国外的。

中国联通携手宝马 共同布局5G未来出行





宝马宣布将携手中国联通等合作伙伴共同布局5G未来出行，并签订了《宝马互联驾驶下一代移动通信业务合作协议》，标志着双方确认首个5G车联网项目进入实质阶段。

据悉，双方未来将利用云联网、5G、网络切片、边缘计算在智慧交通、智慧出行、智慧工厂等方案方面进行深入探讨，整合双方优势力量推进合作更加深入。

就当中国已经在考虑如何将5G网络送入地铁时，英国的地铁系统刚刚要进入4G时代。

伦敦地铁将在明年支持4G网络





据外媒报道，从明年开始，伦敦地铁的隧道和车站将接入4G网络。据悉，伦敦的地铁构造相当古老复杂，在对蜂窝信号的支持上一直无法实现，目前伦敦地铁系统仍在使用WiFi网络。

针对“四大会计师事务所”之一的普华永道中国在内部系统中排除华为和中兴手机的传闻，当事公司进行了回应。

普华永道中国回应排除华为中兴：消息不属实





普华永道中国连发两条微博澄清：“国内某些社交媒体流传关于普华永道系统排除某些品牌手机的文章，其内容不属实，严重误导公众。我们已经要求有关媒体立即改正，删除不实表述。普华永道内部系统一直支持各类主流手机及软件，包括华为和中兴。普华永道将一如既往地助力国内企业发展。”

最后来看一条和宇宙有关的新闻。

天宫二号再入大气层 马斯克转发致敬





中国天宫二号空间实验室再次进入大气层，SpaceX创始人埃隆·马斯克也转发了这条推特，并评论称：“中国正在进行着惊人的太空项目，在火箭和空间站的技术上也在快速迭代，对此表示敬意。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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