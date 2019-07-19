中关村在线消息：今日宝马在京举行的“2019中国创新日”活动上宣布，将携手中国联通等合作伙伴共同布局5G未来出行。



中国联通携手宝马 共同布局5G未来出行

中国联通副总经理梁宝俊表示，5G将全面赋能自动驾驶以及智能出行生活，同时也将全面改变汽车的消费形态、客户体验及行业格局。中国联通是宝马集团自动驾驶密切相关的三个关键领域的合作伙伴，将通过5G网络能力，以及旗下智网科技的专业化服务能力，携手推进宝马5G网络智能网联，引领未来出行的潮流。

中国联通与宝马集团是长期紧密合作伙伴。早前宝马和中国联通就在3G/4G网络时代便携手开展业务，合作内容涵盖联网服务、车载信息服务平台、呼叫中心、在线商店运营、出行服务运营等。

在5G背景下，中国联通已经与宝马签订了《宝马互联驾驶下一代移动通信业务合作协议》，标志着双方确认首个5G车联网项目进入实质阶段。未来，双方将利用云联网、5G、网络切片、边缘计算在智慧交通、智慧出行、智慧工厂等方案方面进行深入探讨，整合双方优势力量推进合作更加深入。

据悉，宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐（Jochen Goller）、宝马集团驾驶辅助及自动驾驶高级副总裁傅科奇（Alejandro Vukotich）、宝马（中国）服务有限公司总裁魏斯麦（Juergen Westermeier）、宝马（中国）服务有限公司高级副总裁邵儒廷博士（Martin Sautter），以及中国联通副总经理梁宝俊、联通旗下车联网公司智网科技总经理孙江山等出席了此次活动。

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