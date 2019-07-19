晚报：华为Mate X 5G已入网 AMD与英特尔合作

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

疑华为Mate X 5G已经入网：搭载12GB内存



华为Mate X 5G已经入网

据工信部网站信息显示，7月15日华为一款型号为TAH-AN00正式登录入网信息。根据相关配置信息来看，该机很有可能就是华为Mate X 5G版。



公布的信息，华为TAH-AN00支持GSM、CDMA、CDMA2000、WCDMA、TDLTE、LTE FDD等网络，在5G网络上则支持NSA和SA两种组网方式。其中在5G网络下，拥有高达4.6Gbps巅峰速率，理论上下载完成1GB电影仅需3秒钟。

Z点评：这款手机上市，肯定买买买。

OPPO升降相机模块设计专利曝光，Find Y或采用



OPPO升降相机模块设计专利曝光

据外媒报道，OPPO升降相机模块的设计专利曝光，拥有两种不同设计。第一个设计专利的手机，它有一个带LED闪光灯的后置双摄像头，安装在升降相机模块上；需要注意的是，在之前的OPPO Find X手机中，不管使用前置还是后置摄像头都需要升起相机模块，但这款专利显示当你使用主摄像头（后置摄像头）时，不需要升起相机模块。



第二个设计也展示了一款手机，这样能更直观的明白设计专利的意图。该手机的前后摄像头都在升降相机模块上。和之前不同的是，在背部后置两个摄像头和LED闪光灯的位置，有三个孔。这就可以像第一个设计一样，你不需要弹出相机模块来使用主摄像头（后置摄像头）。

Z点评：OPPO的创新现在人人都能看得到。

AMD加入CXL：联合英特尔研究CPU/加速器内存共享方案



AMD加入CXL

AMD CTO Mark Papermaster宣布加入CXL开放合作联盟。据悉CXL是开放互连技术（Compute Express Link Open Interconnect Technology）的缩写，能够为处理器(CPU)和专用加速器的计算密集型工作负载带来显著的性能提升，并消除瓶颈。



今年3月，Intel牵头开发了CXL技术并成为初始版本，随后联合阿里巴巴、思科、戴尔 EMC 、Facebook、谷歌、HPE、华为以及微软成立CXL联盟。

Z点评:技术领域的合作，以及成果共享已经成为趋势。

英特尔宣布将量产7nm工艺：不过是2021年



英特尔宣布将量产7nm工艺

英特尔CEO思睿博日前在参加财富全球会议时确认7nm工艺会在两年内推出，也就是2021年问世。不过他没有提及的是2021年7nm工艺首发用于Xe加速卡，并不是CPU处理器，意味着7nm CPU很有可能再等一年到2022年。



正因为此，Techradar网站报道此事时称Intel承认了自己的落后，7nm工艺要2年后才能追上AMD。

Z点评：英特尔有钱有技术，为什么会被AMD所反超值得反思。



港版支付宝获全国通用许可：用户覆盖200万人



港版支付宝获全国通用许可

近日支付宝对外透露，AlipayHK（港版支付宝）已经通过了央行的许可，近期将在内地开展移动支付服务。这也意味着香港游客在国内旅游的游戏可以不用带钱包了。



根据支付宝介绍，AlipayHK目前的用户已经超过了200万，每3个香港人就有1个在用AlipayHK。最新第三方调查显示：香港每个移动支付用户平均会有3个电子钱包，而AlipayHK使用率超过53%，是港人首选的电子钱包。

Z点评：支付宝这是要通行天下节奏。

大疆：对CAPE基于错误信息做的决定感到失望



大疆：对CAPE基于错误信息做的决定感到失望

日前一家美国无人机技术供应商CAPE公司宣布，将暂停与大疆合作，理由是安全问题。对此，大疆回应称对CAPE公司基于错误信息作出的决定感到失望，同时指出这不会影响大疆继续在全球发展客户及合作伙伴关系。



另外，美国内政部在7月2日发布的报告中对大疆安全性表示可肯定，称该部门对大疆两款无人机进行了总计1245次(总计538小时)测试飞行，期间未发现“数据外泄”情况，且无人机运作良好。

Z点评：CAPE有种典型蹭热度的嫌疑。

Lenovo折叠手机专利曝光：展开可达到平板电脑尺寸



Lenovo折叠手机专利曝光

据外媒报道，Lenovo已向美国专利商标管理局提交一项名为“双屏电子设备及其显示控制方法”的专利申请，并于7月11日成功获批专利。专利书里的设计图展示了一款折叠设备。该设备在展开状态时，可以达到平板电脑的尺寸。



专利文件介绍，两个屏幕配有物理边框，展开时将可隐藏折痕。文件里没有提到关于手机更详细的资料，但相信Lenovo获批专利后，将会公布相关信息。

Z点评：Lenovo要在折叠屏手机上发力了。

微软公布Q4财报：营收337亿美元 净利增长49%



微软公布Q4财报

微软公布了2019财年第四财季及全年财报。报告显示，微软第四财季营收为337.17亿美元，比去年同期的300.85亿美元增长12%；净利润为131.87亿美元，比去年同期的88.73亿美元增长49%。



微软CEO萨提亚·纳德拉表示：“对微软来说，这是一个创纪录的财年，而这是我们与各个行业的领先公司建立深厚合作伙伴关系所带来的结果。

Z点评：微软“大象”转身，它成功了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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