中关村在线消息：7月19日消息，比亚迪股份有限公司今天下午正式宣布，他们与丰田汽车公司签订合约，将共同开发轿车和低底盘SUV的纯电动车型，以及上述产品等所需的动力电池。合作生产的车型将使用丰田品牌，计划于2025年前投放中国市场。



比亚迪与丰田实现战略合作：面向电动车和电池

双方认为，为了减缓全球变暖，减少CO2排放，以进一步普及纯电动车为目标，有必要超越竞争关系的束缚，寻求共同发展，因此在纯电动车型共同开发方面达成了合作。

今后，比亚迪与丰田将结合各自在电动车和电池领域的技术积累和开发实力，致力于开发更具吸引力的纯电动车产品，推动纯电动车的进一步普及。

目前，双方还没有公布更多合作的细节，具体消息还是需要等到后面双方官方宣布。

今年6月份的时候，比亚迪与丰田就宣布将在动力电池方面达成合作。作为全球知名度最高的车企之一，丰田选择同为车企的比亚迪的动力电池，既是对比亚迪电池品质的极大认可，亦表达出二者在发展理念的契合。对于比亚迪电池业务来说，电池进入全球第一梯队主机厂，可谓迈出具备里程碑意义的步伐。

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