大疆：对CAPE基于错误信息做的决定感到失望

中关村在线消息：日前一家美国无人机技术供应商CAPE公司宣布，将暂停与大疆合作，理由是安全问题。对此，大疆回应称对CAPE公司基于错误信息作出的决定感到失望，同时指出这不会影响大疆继续在全球发展客户及合作伙伴关系。



大疆回应CAPE停止合作：感到失望

大疆在回应声明中首先回应关于安全性的质疑，称“我们（大疆）技术的安全性已经在全球得到反复验证，其中也包括美国政府和美国领先企业的独立验证。当用户使用大疆无人机或其他技术产品时，所生产、存储和传输的数据都完全由用户掌握”。

对CAPE公司的决定，大疆直接表示了失望，即“对CAPE公司基于错误信息作出的决定感到失望，但这不会影响大疆继续在全球发展客户及合作伙伴关系，全球范围内有超过520个公共安全机构信任并使用大疆的无人机产品执行关键人物。”

大疆同时指出，CAPE是众多使用大疆SDK的开发者之一，CAPE向使用无人机的客户提供数据管理和云服务平台，是一家企业软件供应商。大疆不知道CAPE是否打算更改已有客户的服务，大疆认为这属于CAPE和其客户之间的协商。

另外，美国内政部在7月2日发布的报告中对大疆安全性表示可肯定，称该部门对大疆两款无人机进行了总计1245次(总计538小时)测试飞行，期间未发现“数据外泄”情况，且无人机运作良好。

当时大疆北美业务部副总裁瑞贝里奥(Mario Rebello)还表示，“美国内政部认为，大疆产品软件硬件解决方案可满足客户对数据安全的要求，予以批准。对于本次解决方案获批，我们表示感谢。该解决方案可让营救人员在紧急情况发生时，更有效地拯救生命。”

大疆回应全文：



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