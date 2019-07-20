滴滴涨价全面推行 你还会继续打快车吗？

就在本月，滴滴公布了网约车的价格调整，并从北京开始率先执行。说是调价实际就是涨价，此次新价格表一出就遭到用户的一致排斥和反对。滴滴为什么要调整价格，这次调价到底谁获益了，对于这样的行为又能有什么对策，今天的文章我们就来聊聊这个事儿。







01 滴滴价格变动一览

先来看看新的滴滴快车价格是如何调整的，根据《北京市滴滴网约车价格调整说明》，滴滴将北京划分为五大服务区。以第一大区快车为例，目前滴滴快车价格由里程费、时长费和起步价三部分构成，具体调整如下：

工作日

早高峰时段（6:00-10:00）：里程费每公里1.8元（上涨0.2元）、时长费每分钟0.8元（不变）、起步价14元（上涨1元）

普通时段（10:00-17:00）：里程费每公里1.45元（下调0.15元）、时长费每分钟0.4元（下调0.4元）、起步价13元（不变）

晚高峰时段（17:00-21:00）：里程费每公里1.5元（下调0.1元）、时长费每分钟0.8元（不变）、起步价14元（上涨1元）

夜间到凌晨（21:00-6:00）：里程费每公里2.15元（上涨0.55元）、时长费每分钟0.8元（不变）、起步价14元（上涨1元）

休息日



上午（6:00-12:00）：里程费每公里1.6元、时长费每分钟0.5元、起步价13元

午后（12:00-15:00）：里程费每公里1.6元、时长费每分钟0.8元、起步价13元

晚间（15:00-21:00）：里程费每公里1.6元、时长费每分钟0.5元、起步价13元

夜间到凌晨（21:00-6:00）：里程费每公里2.20元、时长费每分钟0.7元、起步价14元

可以看出，整体上价格是在上涨的，所谓的“削峰填谷”其实并不明显，出行高峰期的涨幅明显高于非高峰期的降幅。我们可以用最粗暴的算法，将所有涨和降的幅度做一个加减法，看到最终结果是涨了3.9元。

必须要指出的是，出行是一个刚性需求，不会因为涨价就不出门，更不会因为降价就多出门，所以从总体的支出情况来看，消费者绝对是要比以往花更多的钱。

02 涨价的背后是商业模式的尴尬

关于滴滴此次坚决要对网约车价格进行调整的原因，其实是比较容易看出，主要有三个方面。

第一是营收的压力，至少是要减少亏损。要知道滴滴推出6年以来已经亏损了390亿，而到目前为止，滴滴仍然没有盈利，还在亏。有消息称，滴滴有可能会在明年上市，而这样的亏损情况显然对上市是不利的。

第二就是成本的增加。随着国内网约车市场逐渐走向正轨，不再是以前可以野蛮生长的时期，运营网约车平台的成本也在极速增加，比如所有的环节都需要合法合规，这都需要支出比以往多得多的成本。



网约车纳入监管

第三就是网约车资源紧缺。正如滴滴网约车供需策略部技术总监郭飞所说的，司机意愿、合规政策、安全保障等因素都在影响司机的供给。我们也知道，各项政策的出台也让原先很大一批网约车司机无法再从事这个行业，导致供给侧资源锐减。

不过有一点滴滴没有解释清楚，那就是此次涨价在刺激司机接单意图上与给司机的打赏本身也存在冲突，对于用户来说就是双重加价。

据滴滴司机反映，涨价后虽然收到的钱增加了，但是交给滴滴的提成部分也增加了，加上涨价后的流量减少，所以是否真的增加了司机的收入并不好说。事实上此次调价最大的受益方还是滴滴本身。

03 针对涨价有何对策

针对此次滴滴的突然涨价，交通运输部在7月12日发布《交通运输部 国家发展改革委关于深化道路运输价格改革的意见（征求意见稿）》，其中提到：网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，通过公司网站、移动互联网应用程序（APP）等方式公布运价结构、计价加价规则，保持加价标准合理且相对稳定，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。

同时意见稿还提出，网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。

但就涨价本身这件事，政府相关部门能做的并不多，毕竟网约车不属于公共交通系统，只是对公共交通的一种补充，公司有权根据市场情况对价格进行调整。



吉利汽车推出曹操出行

此外就是市场其他参与者的加入，可能会形成新的竞争形势。在击败最早一批竞争对手后，滴滴确实一度处于市场统治者的位置，也因此逐渐“放飞自我”。

但如今一批汽车厂亲自下场也开始投身网约车市场，包括吉利、一汽、宝马、长城、众泰、戴姆勒、上汽等等，同时美团、阿里等互联网巨头也想进来插一脚。一旦形成新的竞争形势，网约车的价格可能会再度变动。

当然，这样的前提是这些网约车公司没有结成新的商业同盟，共同控制市场价格。

消费者能做什么？这可能是大家最关心的，但说老实话，我们除了不去坐它，转而更多地选择公共交通，并没有太大可以有所作为的地方。

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