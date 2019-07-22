每日精选：大暑时节 你有多久没健身了

下周马上就是大暑时节，很多人还来不及健身减肥，就已经到了夏天最热的时候了。“做一件事最好的时间就是今天！”，再不健身减肥真的就快要秋天啦~减脂瘦身增肌，快练出你的小蛮腰马甲线八块腹肌吧。

光感体脂称

减肥健身在很大程度上就是希望自己的体重能轻一点，光“心里有数”怎么能行呢？体脂称上的数字才最能够反应你真实的身体情况。





唯一太阳能体脂称太阳能充电，不用电池就可以获取称重信息，环保节能。传感精准敏捷，还可一键链接健康APP，站上称，79项身体数据显现于APP，并帮你制定健身计划。79项数据监测，比你更了解自己。多方位覆盖你所需要的身体成分指标。高强度钢化玻璃和LED夜视显示屏，匠心品质。值得信赖。

运动哑铃

提到健身，少不了常用的小哑铃，不仅能锻炼手臂，还能锻炼腹部、腰部等。





磨砂升级质感，内整体浇注铁芯。新手建议1-3公斤，有锻炼基础的建议3-6公斤，强重量锻炼建议6公斤以上。多种颜色可选。可根据自己的运动基础和偏好来进行选择。

瑜伽垫

瑜伽、hiit、打坐，瑜伽垫简直就是健身房人手必备。





峰燕瑜伽垫68cm加宽，升级纹理、双面可用。采用TPE可回收环保材质，可重复利用，无异味不含有毒成分。而且橡胶密度高，弹性和韧度佳，耐磨耐撕。双面防滑，柔软舒适。现在下单还送松紧圈和瑜伽包~多款颜色可选，男生的颜色也有哦。

钢丝跳绳

如果说一种运动，不占地方，还可以在室内，器材又便宜，健身效果又好的运动一定就是跳绳了。跳绳不仅可以消除脂肪，还可以锻炼全身肌肉包括臀部、腹腰部、腿部等。塑形效果好，强身健体极佳。跳前记得热身哦。





可调节轴承跳绳材质内为钢丝，柔韧而不易折断，手柄为PP海绵。贴合手掌，握感舒适，多种颜色可选。手柄内部还加强负重，75g和135g随心选择。

止汗带

运动过程中难免会出汗，对于女孩子来说，还会有多余的小碎发会掉下来。一个能吸汗、能箍住头发的绑发带可以一举多得。还能用来凹造型哦~





止汗带轻薄速干，透气吸汗，采用透气面料，更让你的佩戴更加舒适。采用加宽弧形设计，可以阻挡住肆意挥洒的汗水。踢球、骑行、跑步等其他运动也适用的。

弹力圈&拉力带

想要蜜桃臀吗？想要更好看更有力量的腿吗？乳胶弹力圈帮你增强深蹲阻力，唤醒臀部力量，塑造蜜桃臀，也可以辅助手臂锻炼，塑造精致线条。弹力带可以辅助全身各部位阻力训练，改善体态辅助力量训练。





乳胶占比高达98%！提供20-28磅高弹阻力效果，安全环保、轻松便捷。不仅有弹力圈，也可以搭配拉力圈哦。

迪玛森瑜伽拉力带拉伸展健身弹力绳阻力训练背部带男翘臀圈女器材 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 13元 进入购买

运动护膝

运动虽然很重要，但是也要以保护好身体为前提，特别是膝盖和手腕的部分。运动时膝盖负荷较大，容易受伤。佩戴运动护膝可以有效加压固定膝盖，收紧肌肉，避免运动损伤。





这款运动护膝在关节处加厚硅胶环，可包裹住膝盖，有效护膝。内置双侧螺旋弹簧，稳定支撑。护膝轻薄透气，采用弹性面料，透气吸汗不易变形。针织根据膝部关节设计，3D弹力针织环绕，穿戴舒适安全。

运动护膝男女专业跑步健身篮球羽毛球半月板损伤膝盖支撑护具夏季 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 29元 进入购买

运动手套

除了护膝之外，举铁、登山的时候，手部和手肘处都很容易受伤，一个好的运动手套，能让你运动更有效率哦





这款手套采用透气弹性网眼，穿戴舒适，不闷手。掌心防滑硅胶耐磨，弹性大，户外登山和跑步，真人CF都适用。

运动护腕

护腕不仅能保护手肘，同时也能弹力加压。让你的运动更加安全有效。





护腕加长加宽设计，魔术贴X新缝制，更经久耐用。出口做工，走线细致，品质可见。手腕采用套入式穿戴，使用更加简单方便。现在下单，还赠送高档超纤绒布收纳袋哦~

健身护肘男绷带手套护具举重运动助力带护手肘卧推弹弓力量举护腕 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 30元 进入购买

(全文图片来自于网络）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：每日精选：大暑时节 你有多久没健身了http://news.zol.com.cn/722/7222929.html