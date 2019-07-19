中关村在线消息：在今日，微软公布了2019财年第四财季及全年财报。报告显示，微软第四财季营收为337.17亿美元，比去年同期的300.85亿美元增长12%；净利润为131.87亿美元，比去年同期的88.73亿美元增长49%。



微软公布Q4财报：营收337亿美元 净利增长49%

在截至6月30日的这一财季，微软的净利润为131.87亿美元，每股收益为1.71美元，这一业绩好于去年同期。2018财年第四财季，微软的净利润为88.73亿美元，每股收益为1.14美元。



不计入某些一次性项目，微软第四财季调整后净利润为106.20亿美元，比去年同期的87.69亿美元增长21%，不计入汇率变动的影响为同比增长24%；调整后每股收益为1.37美元，比去年同期的1.13美元增长21%，不计入汇率变动的影响为同比增长24%，超出分析师平均预期。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前预计微软第四财季每股收益为1.21美元。

微软第四财季营收为337.17亿美元，比去年同期的300.85亿美元增长12%。不计入某些一次性项目，微软第四财季调整后营收同样为337.17亿美元，比去年同期的300.85亿美元增长12%，不计入汇率变动的影响为同比增长14%，这一业绩也超出分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前预计微软第四财季营收为327.7亿美元。

微软第四财季运营利润为124.05亿美元，比去年同期的103.79亿美元增长20%。不计入某些一次性项目，微软第四财季调整后运营利润同样为124.05亿美元，比去年同期的103.79亿美元增长20%，不计入汇率变动的影响为同比增长24%。

微软CEO萨提亚·纳德拉表示：“对微软来说，这是一个创纪录的财年，而这是我们与各个行业的领先公司建立深厚合作伙伴关系所带来的结果。

我们每天都与客户联手合作，帮助其打造自己的数字能力与它们一起创新，一起创造新的业务，并赢得它们的信任。我们决心致力于让客户取得成功，从而正在促成规模更大的、多年期的商业云协议，而且我们每个层级的技术都正在呈现出不断增长的势头。”



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