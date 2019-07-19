盖茨看好人工智能：它可以让我们朝更高目标发展

中关村在线消息：本周三，在微软华盛顿州雷德蒙德总部的微软研究院会议上，比尔盖茨谈到了人工智能，发表了自己的观点。

盖茨称，2019年之前商业软件相较于前数字时代进步很小，电脑仍被用于处理极其结构化的任务，在这类工作中，理解信息内容和意义的是人，不是机器。再过5年，微软人工智能将会对事实、用户措辞等业务有深入了解，到那时，人工智能足以处理原本只有经验丰富的人工助理才能完成的任务，比如发邮件或收集会议重要信息等等。



比尔盖茨发表了对人工智能的看法

同时他认为，在未来，打扫房间或组装东西这样的任务将会由机器人来完成，而且这些机器人将不会很昂贵。

盖茨对谷歌等大型科技公司选择自动驾驶来当做第一个人工智能业务表示疑惑：“我们把开车作为一项典型的任务，让它变得有点不透明了。项任务有那么多的责任要求，要随时随地处理各种意想不到的情境，比如有人突然站在你面前或者有个球滚到街上。”

盖茨认为，人工智能将会让我们重新定义工作本身，并让我们朝着更高的目标发展。

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