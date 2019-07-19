中关村在线消息：特斯拉CEO埃隆·马斯克日前在接受美国汽车杂志MotorTrend采访时，直指竞争对手造的车“没有灵魂”。



马斯克嘲讽竞争对手：他们造的车没有灵魂

马斯克认为，汽车行业对电动车的认知不足，让特斯拉取得了显著领先。特斯拉的那些竞争对手甚至都没有尝试，因为他们根本不相信特斯拉能成功。因此竞争对手制造的很多汽车“没有灵魂”。

“我们想要制造一辆人们喜爱的车，能打动人心，让人有感觉有共鸣，而很多车没有灵魂也没有内在 。”马斯克说。

谈及对于未来如何保持电动车领域的领导地位时，马斯克认为，要不断改善售价，既能提供人人都能买的起的车，也能提供受人喜爱性能优异的车。

据了解，7月16日，特斯拉最新官网宣布，针对Model 3，以及Model S和Model X部分版本车型的价格进行了下调。

调价的同时，马斯克也在个人网络社交平台上表示，特斯拉将从8月16日起将自动驾驶辅助系统的“全自动驾驶”版本提高约1000美元。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：马斯克嘲讽竞争对手：他们造的车没有灵魂http://news.zol.com.cn/722/7222797.html