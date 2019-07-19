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    谷歌赏重金寻找Chrome漏洞 最高可达3万美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒CNET消息称，早在2010年以来，谷歌就向一些发现Chrome浏览器安全漏洞的安全研究人员支付赏金，而现在谷歌宣布将提高赏金额度。

    谷歌赏重金寻找Chrome漏洞 最高可达3万美元
    谷歌赏重金寻找Chrome漏洞 最高可达3万美元

    对于Chrome操作系统，谷歌基于浏览器的Chromebook软件基础，谷歌也将其常规赏金额度提高至15万美元，以揭露可能在更受限制的访客模式下危害Chromebook或Chromebox的攻击。

    谷歌周四表示，固件中发现的安全漏洞或让攻击者绕过Chrome OS锁定屏幕的安全漏洞也会产生奖励  。

    此外，谷歌正在增加对模糊测试的奖励，这是一种寻找漏洞的方法，它会在产品中投放随机数据，以便找到问题输入。

    谷歌在博客文章中称，“ 在 Chrome Fuzzer Program下提交Fuzzer的研究人员的额外奖励也增加到1000美元。”

    谷歌表示，自2010年Chrome漏洞奖励计划创建以来，人们已经报告了超过8500个漏洞，谷歌已经为此支付了超过500万美元。

    谷歌为发现Google Play漏洞提供更高的赏金。并宣布，远程代码执行漏洞的赏金从5000美元增加到20000美元，将有关不安全私人数据窃取漏洞的赏金从1000美元上调至3000美元，以及将受保护应用程序组件相关漏洞的赏金从1000美元增加到3000美元。

    谷歌相信“重赏之下必有勇夫”，谁都愿意多挣点钱不是么？

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌赏重金寻找Chrome漏洞 最高可达3万美元http://news.zol.com.cn/722/7222764.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7222764.html report 1049 中关村在线消息：近日据外媒CNET消息称，早在2010年以来，谷歌就向一些发现Chrome浏览器安全漏洞的安全研究人员支付赏金，而现在谷歌宣布将提高赏金额度。谷歌赏重金寻找Chrome漏洞 最高可达3万美元对于Chrome操作系统，谷歌基于浏览器的Chromebook软件基础，谷歌也将其...
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