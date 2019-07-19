中关村在线消息：近日据外媒CNET消息称，早在2010年以来，谷歌就向一些发现Chrome浏览器安全漏洞的安全研究人员支付赏金，而现在谷歌宣布将提高赏金额度。



谷歌赏重金寻找Chrome漏洞 最高可达3万美元

对于Chrome操作系统，谷歌基于浏览器的Chromebook软件基础，谷歌也将其常规赏金额度提高至15万美元，以揭露可能在更受限制的访客模式下危害Chromebook或Chromebox的攻击。

谷歌周四表示，固件中发现的安全漏洞或让攻击者绕过Chrome OS锁定屏幕的安全漏洞也会产生奖励 。

此外，谷歌正在增加对模糊测试的奖励，这是一种寻找漏洞的方法，它会在产品中投放随机数据，以便找到问题输入。

谷歌在博客文章中称，“ 在 Chrome Fuzzer Program下提交Fuzzer的研究人员的额外奖励也增加到1000美元。”

谷歌表示，自2010年Chrome漏洞奖励计划创建以来，人们已经报告了超过8500个漏洞，谷歌已经为此支付了超过500万美元。

谷歌为发现Google Play漏洞提供更高的赏金。并宣布，远程代码执行漏洞的赏金从5000美元增加到20000美元，将有关不安全私人数据窃取漏洞的赏金从1000美元上调至3000美元，以及将受保护应用程序组件相关漏洞的赏金从1000美元增加到3000美元。



谷歌相信“重赏之下必有勇夫”，谁都愿意多挣点钱不是么？

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