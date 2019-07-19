升级版Switch 8月推出：电池续航增至9小时

中关村在线消息：任天堂于本月刚刚推出Switch迷你版Switch Lite。近日，任天堂宣布，预计在8月推出升级版Switch游戏主机，电量将会增加4成，但价格将维持不变，售2340港元（约合2060元RMB），日版价格为29980日元（含税，约合1913元RMB）。同时会有两款新配色的Joy-Con手制上架，让玩家有更多选择。



任天堂8月将推出升级版Switch游戏主机

任天堂宣布，新款Switch外观、规格及功能上，与初代差别不大，最大的不同之处就是游戏机的电池续航。初代的电池使用时长约2.5至6.5小时，而新版Switch将可持续使用4.5至9小时，比原版的电池续航提升将近2小时。

任天堂提到，以游戏《塞尔达传说》为例，若用家使用初代Switch，可持续游玩3小时。而新版则可持续游玩5.5小时，比初代多2.5小时。



新款Switch外观、规格及功能上，与初代差别不大

提醒消费者，若要挑选延长电池版本，需要留意机型的序号。新版本序号的开头为XKW，旧款则是XAW。另外也可以根据盒装外观挑选，外盒白色的是旧机，整面红色的是新版主机。

（本文图片源自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：升级版Switch 8月推出：电池续航增至9小时http://news.zol.com.cn/722/7222758.html