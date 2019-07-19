中关村在线消息：7月19日消息，据新华社报道，近日华为董事和高级副总裁陈黎芳在接受采访时表示，他们的鸿蒙系统并非为智能手机专门设计，最近正式提交的鸿蒙操作系统商标主要是工业用途。华为还是希望能够在智能手机上采用Android系统。



华为高级副总裁谈鸿蒙系统：主要为工业用途

陈黎芳谈到了鸿蒙系统的几个重要特点，一方面系统的时延很低，从毫秒级提升到亚毫秒级。另一方面，鸿蒙系统将会采用非常领先的架构，来保证手机的安全。陈黎芳还提及了华为的研发状况，他们今年很早的时候就已经确定将收入的10%以上用于研发，未来5年的研发投入将超过1000亿美元。

华为心声社区日前发布了华为创始人任正非接受外媒《金融时报》采访的纪要。在采访中任正非提及了有关华为鸿蒙系统的问题，表示鸿蒙系统的产生，本身并不是为了手机用，而是为了做物联网来用的。

任正非表示，鸿蒙系统的产生，本身并不是为了手机用，而是为了做物联网来用的，比如自动驾驶、工业自动化，因为它能够精确控制时延在五毫秒以下，甚至达到毫秒级到亚毫秒级。

对于鸿蒙建立生态的问题，任正非也做了回答，指出（鸿蒙）建立良好生态需两三年时间。“我们希望继续使用全球公用开放的手机操作系统和生态，但是如果美国限制我们使用，我们也会发展自己的操作系统。操作系统最关键的是建立生态，重新建立良好的生态需要两、三年左右的时间。我们有信心依托中国、面向全球打造生态。一是中国市场就有庞大的应用，相比所有互联网软件，我们的系统时延非常短，如果有的人认为在这个短时延的系统上应用得很好，就会迁一部分业务到华为来；二是，中国大量做内容的服务商渴望走向海外，但是走不出去，它们搭载在我们的系统上就可以走出去”，任正非说。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为高级副总裁谈鸿蒙系统：主要为工业用途http://news.zol.com.cn/722/7222752.html