大疆疑遭断供 Cape停止授权无人机系统软件

中关村在线消息：援引自外媒Star Online报道，美国Cape公司日前宣布，将暂停于大疆之间合作。据了解，Cape公司是一家美国无人机系统软件创业型公司，当前大疆面向商用市场的无人机都预装有Cape公司的软件。



大疆疑遭断供

美国Cape公司CEO表示，暂停与大疆的合作是出于安全问题，对于这项决定将留给大疆公司一年的缓冲期。

据了解，目前大疆商用无人机上基本上都是预装Cape软件，主要用途远程调度和操作小型飞行器，以及远程执法等，即监视可能发生的事件或犯罪现场。不过Cape公司拒绝透露具体数量。

据悉目前大疆并未对此做出回应。



不过针对安全性问题，大疆早已经做了说明，并且还在7月11日通过了美国内政部的审查。该部门对大疆两款无人机进行了总计1245次（总计538小时）测试飞行，期间未发现“数据外泄”情况，且无人机运作良好。

不仅如此，大疆还商讨计划在美国新建无人机组装工厂。未来新建的工厂将利用位于加利福尼亚州的现有仓库，组装从中国等供货的零部件。

（文中图片来自外媒截图）

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