印象笔记交出独立之后首份答卷：未来可期

中关村在线消息：印象笔记昨天下午在北京举办了主题为“一起进步，未来可期”的七周年线下发布会。此次活动聚焦印象笔记的全新产品功能、发展战略，以及对产品未来形态的探索。印象笔记CEO唐毅，中美知识行为研究者、印象笔记董事Andrew Malcolm，清华大学人工智能研究院知识智能研究中心主任李涓子等嘉宾，出席活动并发表主题演讲。





印象笔记CEO唐毅现场分享印象笔记的发展战略和进步路径

去年6月至今，印象笔记度过了在中国独立重组的第一年。一年间，印象笔记不断提升产品迭代速度，围绕让知识产生更大价值这个使命保持产品进步，陆续上线了一系列用户呼声极高的功能，包括Markdown编辑器、桌面便签、模板、密码锁、微信文档保存等。

在此基础上，印象笔记持续升级编辑体验，推出清单功能、思维导图功能，新增素材库以利于信息收集，更好地连接外部平台以方便信息整理，提供空间以改善笔记共享与协作体验。

发布会现场，印象笔记CEO唐毅表示，印象笔记自去年宣布独立至今，是印象笔记有史以来发展最快的一年，不仅产品迭代速度前所未有，同时更是实现了用户增长率、用户活跃度增速、营收增速均翻倍的亮眼表现。

他同时表示，印象笔记的使命是成为3亿人的首屏应用，既是管理个人信息的智能助手，也是提高团队效率的企业工具、富集高价值信息的内容平台。

独立重组后的印象笔记更加注重用户的需求和反馈。通过对用户需求的深挖与提炼，印象笔记对照“数据、信息、知识、智慧 + 行动”的 “D(ata) I(nformation) K(nowledge) W(isdom)+A (ction)”知识管理模型展开业务布局和产品功能创新，不断优化核心功能体验，拓展支持更强大的企业效率场景，延展知识内容领域，搭建高价值信息的内容社区，助力用户、团队、企业的不断进步。

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