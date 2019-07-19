传三星Galaxy Fold已做好准备：即将上市

中关村在线消息：近日据韩媒消息，韩国首尔国立大学和 KAIST 的专家教授，以及一位不愿透露姓名的“知情人士”称，三星已经做好了重新推出 Galaxy Fold 折叠屏智能机的准备。



据传三星Galaxy Fold已做好准备

倘若此言不虚，该机有望成为 8 月 7 日召开的 Galaxy Note 10 发布会的又一项惊喜。EheElec 援引知情人士的话称，三星在几周前向上述专家教授发去了 Galaxy Fold，意味着该机已完成测试并做好了重新发布的准备。

按照原计划，三星奔向在今年 4 月份推出 Galaxy Fold 。然而在首批媒体测试期间，该机曝出了严重的屏幕故障缺陷，导致重新发布的时间一再被推迟。

上个月，三星显示副总裁 Kim Seong-cheol 证实，该公司的可折叠显示屏组件已经做好了为 Galaxy Fold 而量产的准备。

即便 Galaxy Fold 能够顺利上市，三星也面临着其它企业的激烈竞争，并不会是否极泰来。

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