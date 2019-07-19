中关村在线消息：7月19日消息，中国联通研究院院长张涌在接受新浪科技采访时表示，每一代通讯网络大约会持续10年，5G网络现在的发展速度远比之前预想的要快。他预计，2020年5G就可以正式铺开，两三年的时间里就可以达到4G覆盖水平。





中国联通研究院谈5G：两三年内可达4G覆盖水平

张涌认为，通讯网络基本上是每十年进行一代的升级，5G从开始实验部署到整个规模推广远比4G的时候要快得多。张涌表示，5G的发展进度可以让他两到三年就会达到现在4G的覆盖水平。同时，张涌还提到中国目前已经在着手研发6G，不过还是处于比较早期的阶段。

此前国外研究机构Gartnert发布预测报告称，到2023年，市场上销售的大多数新机都将是5G智能手机，5G智能手机销量将占手机总销量的51%。

报告称，目前部分手机厂商已准备发布5G智能手机，这一部分新机将占明年智能手机总销量的6%。和业界人士的估测类似，5G智能手机虽然面世，但由于其高昂的价格和尚未成熟的5G配件，今年和明年不会成为市场主流。

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