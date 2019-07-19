日本断供之后 传三星开始测试中国产氟化氢

中关村在线消息：据外媒报道，日本在G20 峰会之后决定对韩国实行出口管制，管制对象主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶及蚀刻气体（氟化氢）这3类半导体材料。闲杂有外媒报道称，韩国三星为了摆脱对日本产品依赖，已经开始测试可能来自西安和台湾的氟化氢产品。



传三星开始测试中国产氟化氢

外媒援引自三星关系人士透露，三星已在用来测试新材料的产线上投入日本以外厂商的氟化氢进行质量性能的测试。虽然没有透露相关厂家，但这位关系人士猜测应该是来自中国的厂商。

据韩国官方数据显示，当前韩国进口用于半导体生产的氟化氢中，有43.9%来自日本，46.3%来自中国大陆。虽然日本产氟化氢进口量并不高，但是这些日本产氟化氢却几乎都被用于生产半导体材料。另外，也有内人士指出，韩国厂商一时间也无法摆脱对于日本原材料的依赖，因为寻找和测试先关替代品需要经历很长时间。

据了解，当前三星主要向日本Stella Chemifa、森田化学工业和昭和电工采购高纯度氟化氢。而纯度达到99.999%的氟化氢技术只有日本厂商所掌握，因此占据了绝对领先地位。

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