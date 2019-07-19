早报：索尼5K屏新机曝光 谷歌搜索放弃重返中国

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

刚刚发布的2019财年财报证明了微软这家互联网巨头的转型已经成功。



微软发布最新财报 财大气粗就是这么来的





微软在今天发布了2019财年第四财季及全年财报。财报显示，微软2019第四财季营收337.17亿美元，同比增长12%；净利润131.87亿美元，同比增长49%。

微软2019财年全年营收1258.43亿美元，同比增长14%；净利润392.40亿美元，同比增长137%。

三星首款折叠屏手机Galaxy Fold终于做完了最后的准备，看来即将重新上市。

外媒：三星Galaxy Fold通过最后测试





据韩国媒体报道，三星Galaxy Fold折叠屏手机已经通过了最后测试，并计划重新上市。据悉，三星重新设计了Galaxy Fold的保护膜，已能够完整包裹屏幕和外边框，同时重新设计了铰链进。

该机之前曾有传言会在7月重新上市，目前看来还有待考察，但应该不会拖太久了。

索尼的新机Xperia 1R曝光，这块屏幕可不得了。

传索尼新机拥有5K屏 ppi达到899





据外媒报道称，索尼Xperia 1R将拥有一块5040x2160分辨率的屏幕，该机的屏幕尺寸为6.5英寸，也就是说ppi达到了惊人的899。

大家知道一款5G手机上市需要哪些证件吗？

vivo iQOO的5G手机已三证齐全





vivo iQOO手机官微晒其5G手机上市已三证齐全，这三张证分别是中国国家强制性产品认证证书、中国工信部电信设备进网试用批文、无线电发射设备型号核准证。iQOO表示自己已经准备就绪，看来距离上市开卖也不远了。

5G商用后可能会有人要用到支持5G的热点设备，但现在看来价格可不低。

Verizon推出首个5G热点设备 价格惊人





Verizon宣布推出其首款5G热点设备Inseego 5G MiFi M1000，不过这个热点设备的价格可不低，竟要花费649.99美元。相比起Verizon的高端LTE热点，也不过才200美元不到。当然也可以理解，毕竟这个5G刚起步的阶段，5G相关的产品价格都不会低。

下面来看一组互联网方面的新闻。

谷歌重返中国搜索引擎项目已终止





谷歌公共政策副总裁卡兰·巴蒂亚向美国参议院汇报，称已放弃蜻蜓搜索引擎项目。据悉，“蜻蜓”是一款针对中国市场的搜索引擎，将完全符合中国的法规，谷歌原计划凭借此搜索引擎重返中国市场。但目前看来，这个计划已经终止。

不知不觉滴滴顺风车被勒令下线整改已经快一年了，如今整改的如何了呢？

滴滴顺风车整改近一年 仍无具体上线时间





滴滴顺风车总经理张瑞近日表示，在被下线安全整改的300多天里，滴滴顺风车共迭代了12个版本，优化了226项功能。但对于顺风车何时能够重新上线，滴滴方面仍旧没有定论。

下面这个游戏可以免费玩了，赶快来试试。





EA正式公布了《植物大战僵尸3》，并将在Google Play中提供一个免费的Pre-alpha版本让玩家尝鲜，暂没有登录苹果App Store。据悉，《植物大战僵尸3》将采用免费+内购的收费模式，具体发售日尚未确定。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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