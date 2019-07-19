每日精选：旅行之前要提醒女朋友带什么

暑假来袭，很多朋友都筹划着暑期之旅，提前做规划做攻略或者是问朋友，除了景点和美食的查询之外，或许你还需要知道你应该带哪些旅行必备好物。记得提醒你的女朋友哦~



旅行漱口杯

旅行想要带走牙刷和洗漱杯，用袋子装的话会有些麻烦，一个小小的便捷牙刷洗漱杯可以帮到你哦。一杯两用，可以做旅行洗漱品收纳盒，也可以做洗漱杯。





旅行杯采用环保PP材料，多层严格制作工艺程序。密封性好，不怕没晾干的水滴出来。

衣服封装袋

如何将小小的旅行箱装下更多的衣服？改变形式，就可以大大增加收纳的空间，让有限的位置可以得到更多的使用。





封装袋使用加厚双面斜纹，耐用不易变形。而且环保无异味。防泼水、不褪色，还抗菌除螨哦。让你的衣物放到它该有的位置。多种颜色和款式可选，让你的旅行更多彩。

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整理袋防水

除了衣服的收理之外，还有鞋子等，如果用衣服封装袋来装的话，不仅有些浪费，还可能会弄脏其他衣服，所以这个防水防尘的整理袋就很适合你哟。





尺寸规则和样式可根据自己的喜好来选择。材料透明，方便存取归纳。密封拉扣，采用环保材料，袋面雾化处理，磨砂手感细腻，更上档次。

大容量化妆包

出去旅游当然是要拍美美的照片啦，怎么能少得了化妆呢，但是化妆品太多怎么办，大容量收纳化妆包能轻轻松松装下你的护肤品和化妆品。

Ins网红简洁高颜值的设计，让你用一次就会爱不释手。三种设计风格~隔板、刷子袋和拉链网袋的搭配可以根据自己的喜好进行搭配。布料使用加厚防水材质，时时刻刻保护者你的化妆品。

一次性压缩毛巾

酒店频繁爆出毛巾卫生问题，有的朋友可能会觉得自带毛巾很麻烦，湿毛巾不好带走，干毛巾又占地。一次性便捷压缩毛巾，轻轻松松解决你纠结烦恼。





毛巾免洗消毒，采用植物纤维，亲和柔肤，无甲醛和任何滑雪添加，无异味更安全，便于携带。只需用水将毛巾浸泡便可使用。

一次性内裤

一次性内裤相信很多人都听说过啦，旅行多换酒店，洗内裤晾干太麻烦，一次性内裤用完就可以扔掉，减少你的旅行烦恼。





内裤采用环氧乙烷灭菌，不含可迁移性荧光粉。因为安全，所以放心。即拆即用，无需晾晒。内裤由纤细精梳棉构成，天然植物纤维，洁净卫生，棉质织品对肌肤友好，就算是一次性的也要有讲究。双层内档设计，透气性强，安全呵护你的健康。有女款也有男款哦！

一次性马桶套

出门在外，公共卫生间的马桶总是会让人烦恼不堪。害怕厕纸擦不干净？害怕细菌太多？试试一次性马桶套吧。





马桶套采用无纺布，温和不刺激，不冰凉。独立包装，方便携带。套入式设计，可适用于多种马桶，无甲醛安全健康。

分装瓶

每次旅行都把所有的洗漱用品太麻烦啦~分装瓶了解一下？帮你解决洗发水太多，护肤品太重等“不想带走”烦恼。





分瓶装可以装爽肤水、卸妆水、消毒水、护发素等等。附带小漏斗，轻松倒入乳液。环保材料，品质保障。

最后祝大家旅行愉快哦~

(本文图片来自于网络）

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