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    传索尼正研发PSVR二代：争取实现无线

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月18日消息，近日有传言显示，索尼正在研发虚拟现实设备PSVR的第二代产品，并已经注册了相关专利。同时传闻还提到，第二代PSVR将支持无线，售价将为250美元。

    传索尼正研发PSVR二代：争取实现无线
    传索尼正研发PSVR二代：争取实现无线

    据了解，第二代PSVR将实现1440P分辨率、120Hz刷新率、220度视野范围等参数。同时，新PSVR的内置电池可提供约5小时的游玩时间。索尼希望，这款新的虚拟现实设备可以在明年同PlayStation 5一同发售。

    不过，在今年五举行的月多伦多Collision 2019大会上，索尼研发部高级副总裁Dominic Mallinson表示公司看不到PSVR 2和PS5同步上市的理由，避免给消费者太多硬件购买选择。

    Dominic Mallinson说道：“对我们来说没有理由让它和一个新主机同步推出，而从客户的角度说，被提供太多的硬件选择，比如，你必须买这个，买那个，我们不想给客户发出这样的信息。某种程度上说，二者之间存在一定的喘息空间是一件好事儿。”

    从这番话可以分析出：PS5和PSVR 2二者都属于高端产品，如果二者同步推出，这在价格上将给玩家形成巨大的压力。所以PSVR 2在PS5发售一定时间后再上市将是一个明智的方式。

    （本文图片来自互联网）

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