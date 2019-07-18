晚报：HTC四款新机曝光 亚马逊中国停售纸质书

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

HTC四款新机齐曝光 全是国产处理器

近日，据外媒近日报道，HTC Wildfire E系列旗下有四款新机的配置信息和渲染图被曝光。值得一提的是，这四款新机都是用了国产的处理器。

首先是HTC Wildfire E，该机的正面采用了一块5.45英寸显示屏，屏幕分辨率为1440×720。核心搭载了紫光展锐的SC9863处理器，配备2+128GB存储组合。后置相机采用1300万+200万像素双摄组合，前置相机为500万像素。内置3000mAh容量电池。



网曝HTC Wildfire E Plus渲染图

HTC Wildfire E Plus正面采用了一块5.99英寸显示屏，屏幕分辨率为1440×720。核心搭载联发科A22处理器，配备2+32GB存储组合。后置相机用1300万+200万像素双摄组合，前置相机为500万像素。内置3000mAh容量电池。



网曝HTC Wildfire E1渲染图

HTC Wildfire E1正面采用一块6.088英寸水滴显示屏，屏幕分辨率为1560×720像素。核心搭载联发科A22处理器，配备3+32GB存储组合。该机采用了后置单摄的方案，摄像头为1600万像素，前置相机则为800万像素。



还有一款新机的型号并不确定

最后，还有一款不确定具体型号的机型，正面采用一块6.217英寸水滴显示屏，屏幕分辨率为1520×720像素。核心搭载联发科P23处理器，配备3+32GB存储组合。后置相机采用1600万+500万像素双摄组合，前置相机为1600万像素，内置3500mAh容量电池。

Z点评：对于此次HTC野火系列的新机曝光，是不是很多老玩家都感动得痛哭流涕了呢？

亚马逊中国停售纸质书：取消“图书”一栏

今天起，亚马逊中国已正式停止其旗下所有纸质书的销售。目前亚马逊中国网站商品分类已没有“图书”一栏，只有kindle电子书分类。亚马逊表示将与所有卖家紧密联系，完成后续事宜。此次调整中受影响的卖家可以联络亚马逊全球开店团队继续合作。



目前亚马逊中国网站商品分类已没有“图书”一栏

作为国内主要图书电商平台之一，今年7月初亚马逊中国宣布将停止所有自营纸质书的销售，并在7月18日停止为第三方卖家提供服务。亚马逊解释称：“为了加速发展跨境在线零售业务，优化运营效率并提升盈利能力，我们今年四月份对中国的零售业务进行了调整，其中包括纸书。”

Z点评：无纸化阅读的潮流又加深了一步。

Galaxy S11或搭6400万像素COMS：预计2020年初发

据外媒报道，三星已经展开Galaxy S11手机的相关研发工作，最新消息称Galaxy S11的相机将会有重大升级，搭载三星6400万像素COMS传感器。



Galaxy S11或搭6400万像素COMS

报道称，三星Galaxy S11主摄像头将会搭载6400万像素COMS传感器。对于最新的COMS传感器，三星则信心满满，称这些图像传感器将为智能手机带来全新的摄影水平。

除了摄像头将会大升级之外，目前对于Galaxy S11的相关消息并不多，大都还是集中在预测极端。

对于新机发布日期上，预计三星Galaxy S11系列将于2020年初正式发布。

Z点评：看来手机镜头这是要铁了心的朝着媲美相机的节奏走啊。

华为注册电影镜头等商标：或将Mate30首发

据外媒报道，近日华为技术有限公司向欧盟知识产权局提交注册了两个全新的商标。这两个商标分别为Cine-Lens（电影镜头）和Camera Matrix（相机矩阵），似乎都与手机的摄像头有一定的关系。



华为注册电影镜头等商标：或将Mate30首发

据商标注册信息显示，Cine-Lens（电影镜头）主要与视频录制的功能相关，Camera Matrix（相机矩阵）则主要用于描述相机的形状。

根据早前传闻，华为Mate30 Pro将采用麒麟985处理器，该芯片采用7nm+EUV（极紫外光刻工艺）工艺，该工艺可以使晶体管密度增加20%。

Z点评：期待能够有搭载新镜头技术的新机发布。

疑iPhone 11 Max模型曝光 浴霸镜头模组实锤

近日，据外媒消息，油管知名数码博主Unbox Therapy放出了iPhone 11 Max的精准模型，据悉该模型基于CAD图打造，应该是目前最接近真机的模型了。

网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光

新的相机模组尺寸要比现款明显增大， 而且设计在左上角，三个镜头呈三角形排列，另外模组里还有四LED闪光灯、小型麦克风。



从正面来看，iPhone 11 Max依然延续了2017年首次在iPhone X上应用的刘海屏设计，但其额头的传感器尺寸要明显大于iPhone XS Max，预计Face ID的识别距离更短、精度更高。

此外，自拍镜头也将由700万像素将升级到1200万像素。新机的中框不再采用高亮不锈钢工艺，而采用了和机身相同的阳极氧化处理，同时充电接口依然是Lightning而非USB-C。

Z点评：再次曝光，看来这外观设计没跑了。

李楠微博官宣：已经正式离开魅族科技

今天下午，魅族科技前高级副总裁李楠在其微博上发布长文，表示他在几个月前已经慢慢淡出了魅族科技的工作，现在已经正式离开了公司。他在长微博中还提到，未来的去向不方便多说，只是确定聚焦年轻消费群体。



李楠微博官宣：已经正式离开魅族科技

李楠提到，他在魅族16发布会之后就已经慢慢淡出了魅族的工作。他在后面看到魅族推出了数款优秀的产品之后也非常欣慰。祝魅族干的越来越好，困难是有，但是只要向前的脚步不停止，道路就会延伸。

Z点评：祝好。

中兴通讯5G手机领取进网许可证：产品即将发售

今日，从中兴通讯传出消息，中兴天机Axon 10 Pro 5G版已领取进网许可证，意味着该产品已拥有对外发售许可。在微博上，中兴通讯第一时间公布了该消息。



中兴天机Axon 10 Pro 5G版已领取进网许可证

目前，中兴天机Axon 10 Pro 5G版已在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、福州等多地公开展示并邀请消费者试用。在海外，中兴天机Axon 10 Pro 5G版率先实现商用，成为北欧和中东地区的首款5G手机。

Z点评：已经7月了，看来消费者们很快就能和消费级5G手机产品见面了。

斗鱼纳斯达克上市 雷军发文道贺

为了让更多的人重视推送的防骗提醒，支付宝正在全网征集防骗提醒文案，每字1000元，可谓是“一字千金”。





支付宝官方微博发文称：“求求大家听我一句吧，每次识别到可疑交易，我都恨不得冲出手机抱住大家别转账！我今天豁出去了！谁能在20字以内，写出让大家听劝的提醒文案，我悬赏【一字千金】，一经采用，每个字奖励1000块。”

根据要求来看，防骗提醒文案不得超过20字，且能够让人接受这些防骗内容，并促成受骗率的下降。最终被采纳的文案将以每字1000元的报酬奖励给提供者。

中国警察网联合支付宝日前发布了一份防骗报告，但结果却比较尴尬，数据显示有60%的受骗者是在接到防骗提醒后仍然选择付款的。

Z点评：平时生活中转账付款一定要注意安全，收到防诈骗提醒一定要留意。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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