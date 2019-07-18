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    Wacom推出新品Cintiq 22：面向学生和新晋专业人士

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：作为全球顶尖数位板产商，Wacom公司在今年早些时候推出了入门级Cintiq 16 平板，该款是为年轻创意者和美术爱好者提供入门级产品。不过，Wacom似乎并不满意它的尺寸，目前又推出了更大一号的产品—— 21.5 英寸的Cintiq 22。

    据介绍，Cintiq 22分辨率为 1920×1080，覆盖 72% NTSC 色域，辅以类似纸张的防眩光玻璃表面，支持 HDMI 和 USB 2.0。搭配的最新的 Pro Pen 2 手写笔，支持 8192 级压感和倾角检测，无需充电。

    Wacom推出新品Cintiq 22：面向学生和新晋专业人士
    Wacom推出了21.5 英寸的Cintiq 22

    Cintiq系列主要是面对学生党和新晋专业人士，Cintiq Pro则是面向那些对配置有高要求的创作者。Cintiq 22适合预算有限的新入门人士购买。

    售价方面，尽管Cintiq 22 只是 Cintiq 16 放大版，但价格足足贵了两倍，达到1199 美元，约合人民币8250元。目前该产品已在亚马逊、Wacom 官网等平台上架。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Wacom推出新品Cintiq 22：面向学生和新晋专业人士http://news.zol.com.cn/722/7222194.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7222194.html report 739 中关村在线消息：作为全球顶尖数位板产商，Wacom公司在今年早些时候推出了入门级Cintiq 16 平板，该款是为年轻创意者和美术爱好者提供入门级产品。不过，Wacom似乎并不满意它的尺寸，目前又推出了更大一号的产品—— 21.5 英寸的Cintiq 22。据介绍，Cintiq 22分辨率...
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