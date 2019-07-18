中关村在线消息：日前举行的国际电信联盟大会上，中国代表团已经正式向国际电信联盟提交了IMT-2020（5G）候选技术的完整方案，并获得了ITU接收确认函。



中国向ITU提交5G候选技术方案：明年公布结果

此次中国代表团主要由中国信息通信研究院、华为、中兴、中国信科、中国移动、中国电信、中国联通等单位构成。提交的5G技术方案是——5G无线空口技术（RIT）方案，它基于3GPP新空口（NR）和窄带物联网（NB-IoT）技术。

其中，NR重点满足增强型移动宽带（eMBB）、低时延高可靠（URLLC）两个场景的技术需求，NB-IoT满足大规模机器连接（mMTC）场景的技术需求。目前根据我国自评估研究结果表明，NR+NB-IoT无线空口技术方案能够全面满足IMT-2020的技术愿景需求和IMT-2020技术指标要求。

根据ITU的要求，完整的5G技术提交材料包括技术方案描述性模板、链路预算模板、性能指标满足性模板、自评估报告。另外，ITU将根据评估与协调的结果，在2020年6月举行的WP5D#35会议上正式宣布5G技术方案的诞生。

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