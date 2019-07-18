滴滴顺风车召开媒体开放日：优化226项功能 上线时间未确定

中关村在线消息：滴滴顺风车在今天下午召开了媒体开放日。这是滴滴顺风车下线325天之后程维和柳青首次一起公开露面。

媒体开放日上，程维称自己曾经考虑过顺风车到底还有没有存在的必要和价值，但是最终让他想要重启它的还是在于用户的需求。

顺风车负责人张瑞称，顺风车下线的11个月里，更迭了12个版本，平均每月1次，共优化226项功能。优化主要针对三个方面：真正的顺路行程、真实身份核验、全程安心保障。



滴滴顺风车在今天下午召开了媒体开放日

他进一步透露，经过改进后的顺风车将去掉附近接单功能，司机只能在固定地点接单，用户个性化头像、性别标识、车主及用户评价等一切涉及到用户隐私的功能将永久下架。为防止用假证件注册，顺风车将在注册、发单、接单、上车等多个环节增加人脸识别频次。滴滴将提供“核验卡”，如果用户发现车主信息与核验卡不一致，可直接举报。此外，重新上新后的滴滴顺风车还将推出女性安全助手功能。

总的来说，经过一系列改进，滴滴顺风车产品使用会更加繁琐，流程更加复杂，但安全性大大提升。滴滴顺风车上线时间仍未确定，目前正在和相关部门、专家沟通反馈。

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