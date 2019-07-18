小鹏汽车公布新补偿方案 两种方案供车主二选一

中关村在线消息：今天，小鹏汽车针对网上曝光的各种补偿方案作出了回应：目前共有两种方案，供车主们二选一。

方案A是小鹏汽车为车主提供价值一万元的10万积分，可以用于车辆保养、超级充电、车辆维修、兑换精美礼品等；方案B是G3 2019款三年6折保值置换回购，用于补差价换购小鹏汽车。G3 2019款已下单但未提车的用户理论上都可以转订2020款车型，如果继续选择G3 2019款，也将享受与已提车用户相同的权益。



小鹏汽车公布两种补偿方案

小鹏汽车表示，“小鹏汽车在意用户的感受，这一周一直在和用户做反复、大量的沟通，作为一个创业公司，小鹏汽车非常在意用户感受，这是和用户反复沟通后最大的诚意。”

在此之前，小鹏汽车董事长何小鹏也发布长文道歉称：“我想，这可能是我最近几年里最不开心的2天。从困惑、不解、伤心、反思到直面。无论如何，请允许我发自内心地向各位道歉，我们这次硬件的快速迭代，真的给我们之前的鹏友们添堵了，对不起！”

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