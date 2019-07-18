疑iPhone 11 Max模型曝光 浴霸镜头模组实锤

中关村在线消息：近日据外媒消息，油管知名数码博主Unbox Therapy放出了iPhone 11 Max的精准模型，据悉该模型基于CAD图打造，应该是目前最接近真机的模型了。











网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光

新的相机模组尺寸要比现款明显增大， 而且设计在左上角，三个镜头呈三角形排列，另外模组里还有四LED闪光灯、小型麦克风。



从正面来看，iPhone 11 Max依然延续了2017年首次在iPhone X上应用的刘海屏设计，但其额头的传感器尺寸要明显大于iPhone XS Max，预计Face ID的识别距离更短、精度更高。

此外，自拍镜头也将由700万像素将升级到1200万像素。新机的中框不再采用高亮不锈钢工艺，而采用了和机身相同的阳极氧化处理，同时充电接口依然是Lightning而非USB-C。

据外媒预计，iPhone 11 Max预计在9月12日左右首发，一同发布的还有iPhone 11和iPhone 11R，经过一周左右的预购，应该会在9月20日正式开卖。

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