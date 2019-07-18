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    疑iPhone 11 Max模型曝光 浴霸镜头模组实锤

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，油管知名数码博主Unbox Therapy放出了iPhone 11 Max的精准模型，据悉该模型基于CAD图打造，应该是目前最接近真机的模型了。

    网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光

    网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光

    网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光

    网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光

    网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光
    网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光

    新的相机模组尺寸要比现款明显增大， 而且设计在左上角，三个镜头呈三角形排列，另外模组里还有四LED闪光灯、小型麦克风。

    从正面来看，iPhone 11 Max依然延续了2017年首次在iPhone X上应用的刘海屏设计，但其额头的传感器尺寸要明显大于iPhone XS Max，预计Face ID的识别距离更短、精度更高。

    此外，自拍镜头也将由700万像素将升级到1200万像素。新机的中框不再采用高亮不锈钢工艺，而采用了和机身相同的阳极氧化处理，同时充电接口依然是Lightning而非USB-C。

    据外媒预计，iPhone 11 Max预计在9月12日左右首发，一同发布的还有iPhone 11和iPhone 11R，经过一周左右的预购，应该会在9月20日正式开卖。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：疑iPhone 11 Max模型曝光 浴霸镜头模组实锤http://news.zol.com.cn/722/7221950.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7221950.html report 769 中关村在线消息：近日据外媒消息，油管知名数码博主Unbox Therapy放出了iPhone 11 Max的精准模型，据悉该模型基于CAD图打造，应该是目前最接近真机的模型了。网现疑似真机的iPhone 11 Max模型谍照曝光新的相机模组尺寸要比现款明显增大， 而且设计在左上角，三个镜...
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