中关村在线消息：在人们的印象中，观看视频其实是一件不太用动脑子的事情。人们只需要点开视频，往沙发上一瘫，一晚上的时间就这样过去了。然而似乎在最近，越来越多的内容创作者们希望能够与用户进行更多的互动，于是互动视频应运而生。





最近，让互动视频成为热点话题的，自然是引领年轻人潮流的bilibili（下文称为“B站”）。7月8日的时候，B站正式宣布上线互动视频功能。这种功能可以支持UP主制作多种形式的互动视频，通过选项来触发不同的事件和解决，来加深观众的带入感。

事实上，观看影视作品的时候提升带入感是许多内容创作者近几年来一直在关心的问题。首先是游戏厂商们开发出了互动式电影游戏，这其中以Quantic Dream研发出的《暴雨》、《超凡双生》以及《底特律：变人》三款作品最为知名。





当游戏产业从电影身上汲取灵感的时候，互动式电影这种游戏类型也最终反哺给了影视行业，Netflix就是其中的代表。与大型制片厂不同，Netflix作为一家互联网公司，做事的方式也更加灵活，只要是能够提升用户观看体验的事情，他们都会去尝试。

去年12月28日，Netfilx上线了热门剧集《黑镜》系列的新一季《黑镜：潘达斯奈基》。这部剧集中，Netflix继《穿靴子的猫》之后，再一次尝试了互动电影的形式。尽管观众们对这样的形式并不买账，但还是在今年年初掀起了一股互动电影的热潮。





B站并非第一个“吃螃蟹”的中国公司，爱奇艺和腾讯视频都推出过类似形式的影视作品。B站如果想要做跟随他们的脚步，制约他们最大的因素就是资金问题，他们显然无法拿出如此巨额的资金来制作互动电影作品。于是，B站选择了一种“最省钱”的办法，那就是依靠用户。

事实上，过去的半年时间里，UP主们在制作原创内容时出现了一定的疲软状况，而B站也在拿出各种激励办法来刺激UP主产出优质内容。此时，互动视频的出现显然对于B站来说是最好的一种刺激内容产出的方式。





不过，事情的开头大概率不会一帆风顺。目前UP主们拿出的互动视频还过于粗糙，更多的互动视频比起电影，更加像Flash小游戏。用户的新鲜感褪去之后，势必会要求更加优质的内容，而高质量互动视频必定与高成本挂钩。由于B站目前的免费观看模式，U主很难直接从站方获得更多收益，因此创作的热情也会被打击。

诚如标题中所写的一样，B站想要推出互动视频来丰富内容库的初衷是好的，然而互动视频的门槛决定了普通用户很难进入其中。如果B站想要凭借互动视频翻身，需要制作一些原创视频来给用户做出榜样。可惜这种烧钱的模式，B站真的学不来。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：网飞的套路 B站能学的来吗？http://news.zol.com.cn/722/7221944.html