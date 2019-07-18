Arm与联通合作出现新进展：成功部署物联网平台

中关村在线消息：7月18日消息，今天上午中国联通与Arm公司在北京召开了Arm＋中国联通物联网平台部署成功发布会。此次发布会上，中国联通和Arm不仅分享了双方合作的新进展，还公布了双方部成功署的物联网设备管理平台解决方案。



Arm与中国联通物联网宣布成功部署基于Pelion设备管理平台的全新物联网平台

据了解，Arm已成功部署基于Arm Pelion设备管理平台与Mbed OS操作系统所打造的全新物联网平台，加速推进和完善中国物联网生态发展。

Arm预测，到2035年，从受限设备到全功能终端节点或网关等物联网设备数量将达到1万亿台，所有设备都将需要安全的远程管理。为此，Arm推出Pelion物联网平台，整合设备管理、连接管理、数据管理功能，加上专为物联网设计的Mbed OS操作系统，支持任意设备进行灵活的云端部署，进一步消除物联网复杂性与碎片化的阻碍。



Arm高级副总裁兼物联网云服务总经理Hima Mukkamala介绍与中国联通合作成果

Arm于今年二月巴塞罗那MWC上首次公开与中国联通物联网的深度合作。经过四个多月的共同协作发展，如今Arm Pelion设备管理技术已经成功导入联通物联网全新平台，协助中国联通物联网实现灵活、高效、安全的解决方案，通过多样化设备以及广大的应用生态系统，为中国企业以及在中国的外企提供完整的物联网设备管理服务。截至目前，该平台已经吸引包括海尔数字科技、天正电气、暨联牧科、鲁邦通在内的众多合作伙伴加入，全力推进物联网在公共设施、智慧城市、资产管理、零售等重点应用领域的发展，赋能中国强大的物联网生态系统。

Pelion设备管理平台确保物联网设备安全

在可预见的未来，随着物联网的蓬勃发展，物联网设备的种类和数量将随之激增，设备管理的复杂性与安全性也将备受挑战。Arm Pelion设备管理平台具备设计和连接上的灵活性，支持从 IP 到非 IP 连接，再到受限或高带宽网络等多种设备类型，并远程为这些设备提供持续的固件更新。此外，它还可以通过安全设备访问、无线(OTA)更新、安全连接协议及数据加密，达到设备、通讯和数据的安全性。Pelion设备管理平台集成Arm平台安全架构(Platform Security Architecture, PSA)，加上符合PSA Certified™ 1级认证、专为物联网构建的Mbed OS操作系统，Arm与中国联通物联网携手打造的全新物联网平台将确保芯片到云端的安全。



中国联通物联网有限责任公司总经理陈晓天演讲

联通物联网有限责任公司总经理陈晓天表示：“中国联通物联网十分高兴能与Arm携手打造物联网平台，为联通物联网的发展增添助力。作为物联网领域创新的先行者，我们希望能够基于全新物联网平台，透过Arm优异的整合平台技术，快速无缝地管理物联网设备，并提供更多物联网解决方案服务，推动各种新兴物联网应用的发展。”



Arm高级副总裁兼物联网云服务总经理Hima Mukkamala演讲

Arm高级副总裁兼物联网云服务总经理Hima Mukkamala表示：“Arm致力于实现简便、高效、安全的物联网设备管理，我们与中国联通物联网的合作已经达到了阶段性成果，未来，Arm愿意携手中国联通物联网及其他业内合作伙伴，共同推进中国物联网行业生态发展，加速各垂直行业的数字化转型与规模化发展。“









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