谷歌Pixel 4设计图曝光 或搭载高安全性的面部识别

中关村在线消息：目前，已经基本可以确认谷歌将会在10月份推出新旗舰Pixel 4系列。最近关于该机的爆料也越来越多。近日，有国外网友曝光了一张该机的设计。



网曝Pixel 4设计图

图片显示Pixel 4的正面右上角存在一块特殊的区域，有网友推测这款特殊的区域将会搭载谷歌在2015件推出的“Soli雷达”传感器。这个神秘的传感器可以感知用户手指的动作，用户可以通过它来隔空操作屏幕。



苹果Face ID组件

另外，还有消息称谷歌将会在这款区域内放置一个类似苹果Face ID的人脸识别设备。因为设计图显示这块特殊区域的面积并不小，有猪狗的空间来放置类似Face ID需要的的环境光传感器、距离感应器、红外镜头、泛光感应元件和点阵投影器等设备。



网曝Pixel 4系列渲染图

据之前的爆料来看，谷歌Pixel 4 XL搭载高通骁龙855处理器，配备Pixel机型有史以来最高的6GB内存；系统则会预装最新的Android Q。因为这次谷歌突破性的采用了三摄的方案再配合谷歌出色的相机算法，拍照表现也将会有很大的提升。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌Pixel 4设计图曝光 或搭载高安全性的面部识别http://news.zol.com.cn/722/7221909.html