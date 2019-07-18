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    Emoji趋势报告：2019 最受欢迎前三甲出炉

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：昨天是世界Emoji日，苹果和Google相继发布了新的Emoji。Adobe发布了2019年Emoji趋势报告，探讨大众使用Emoji的喜好及习惯。

    报告指出，Emoji已成一种文化现象，成为表达思想及情感的一种方式。今年最受欢迎的Emoji为“笑哭”的表情，此Emoji于2015年时更曾成为《牛津英文字典》评选为年度词汇的首个表情符号。而排名第二及三名的为心型符号和亲吻符号。

    Emoji趋势报告：2019 最受欢迎前三甲出炉
    Adobe发布了2019年Emoji趋势报告

    报告提到，超过8成受访者认为，使用Emoji的人比较亲切和善。而被问到使用Emoji的最大好处，94%的受访者认为Emoji能打破语言膈膜，有助沟通；有90%人认为，Emoji可瞬间助他们分享想法及心情。

    早前有不少人批评，在职场上使用Emoji会出现反效果，让人觉得不专业。但Adobe在报告却指出，使用Emoji有助于职场交流。78%的受访者认为在工作中使用Emoji，双方好感度会增加。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Emoji趋势报告：2019 最受欢迎前三甲出炉http://news.zol.com.cn/722/7221908.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7221908.html report 732 中关村在线消息：昨天是世界Emoji日，苹果和Google相继发布了新的Emoji。Adobe发布了2019年Emoji趋势报告，探讨大众使用Emoji的喜好及习惯。报告指出，Emoji已成一种文化现象，成为表达思想及情感的一种方式。今年最受欢迎的Emoji为“笑哭”的表情，此Emoji于2015年时更...
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