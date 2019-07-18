iQOO公布首款5G手机卡槽 支持双卡+防水

中关村在线消息：近日，中国质量认证中心官网显示目前国内已经有7款5G手机获得认证，其中一款就包括vivo旗下的iQOO 5G版。iQOO昨晚在微博公布了该机的卡槽设计。



iQOO 5G版卡槽设计

根据iQOO官方公布的卡槽来看，这款vivo的首款5G手机采用了双卡槽设计，支持双卡功能，但是其官方并没有公布该机的双卡是5G+4G还是双5G的组合。另外，这款卡槽的外围还带有密封圈，据推测iQOO 5G版还拥有防水能力。



iQOO 5G版已经获得国认证

据了解，vivo这款5G手机正是iQOO的5G版本。前段时间vivo就曾表示该机将于今年第三季度上市。其整体配置与普通版保持一致，依然搭载高通骁龙855处理器，不同的是其配备了高通X50 5G调制解调器，为用户提供5G网络的支持。



iQOO 5G版将在9月上市

其他方面则与普通版完全一致，正面采用一块6.41英寸AMOLED水滴屏，且支持第六代屏幕指纹，解锁更快。手机内部支持万级导热系数热管、可固化导热凝胶、高导热铝合金框架、多层复合石墨散热膜共同组成的多层散热结构。电池容量为4000mAh，支持44W超级快充。

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