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    调查报告：苹果手机用户留存率正在下降

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日，调研机构BankMycell发布了最新的调查报告。报告显示，自2018年10月份以来，iPhone用户的忠诚度正在大幅下滑。而三星有了明显提升。26%的iPhone X用户转向了安卓品牌，而三星Galaxy S9用户里只有7.7%转向iPhone。

    自2011年以来，苹果手机一直都比安卓手机拥有更高的用户忠诚度，用户粘性更高。而最新的数据显示，用iPhone替代iPhone的用户大幅减少。与去年3月份相比，iPhone用户留存率下滑15.2%。iPhone用户忠诚度来到近八年来历史最低，为73%，而在两年前，该数据一度到达92%。

    调查报告：苹果手机用户留存率正在下降
    iPhone用户的忠诚度正在大幅下滑

    多家调研机构数据显示，近年来苹果手机销量一直在小幅下滑，但最近出现了暴跌的现象。目前苹果公司的财报中已不再公布手机销量。而科技市场研究公司IDC报告显示，2019年第一季度苹果手机在全球销量暴跌三成，跌幅榜排第一。

    事实证明，苹果手机的销量和吸引力正在下降，这或许与创新度、价格以及市场竞争有关。9月份苹果或将迎来新品发布会，能否推出亮眼的新产品挽救市场颓势呢？拭目以待吧。

    （本文图片源自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7221825.html report 878 中关村在线消息：近日，调研机构BankMycell发布了最新的调查报告。报告显示，自2018年10月份以来，iPhone用户的忠诚度正在大幅下滑。而三星有了明显提升。26%的iPhone X用户转向了安卓品牌，而三星Galaxy S9用户里只有7.7%转向iPhone。自2011年以来，苹果手机一直都比安...
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