HTC四款新机齐曝光 全是国产处理器

中关村在线消息：据外媒近日报道，HTC Wildfire E系列旗下有四款新机的配置信息和渲染图被曝光。值得一提的是，这四款新机都是用了国产的处理器。



HTC Wildfire E系列四款新机曝光

首先是HTC Wildfire E，该机的正面采用了一块5.45英寸显示屏，屏幕分辨率为1440×720。核心搭载了紫光展锐的SC9863处理器，配备2+128GB存储组合。后置相机采用1300万+200万像素双摄组合，前置相机为500万像素。内置3000mAh容量电池。



网曝HTC Wildfire E Plus渲染图

HTC Wildfire E Plus正面采用了一块5.99英寸显示屏，屏幕分辨率为1440×720。核心搭载联发科A22处理器，配备2+32GB存储组合。后置相机用1300万+200万像素双摄组合，前置相机为500万像素。内置3000mAh容量电池。



网曝HTC Wildfire E1渲染图

HTC Wildfire E1正面采用一块6.088英寸水滴显示屏，屏幕分辨率为1560×720像素。核心搭载联发科A22处理器，配备3+32GB存储组合。该机采用了后置单摄的方案，摄像头为1600万像素，前置相机则为800万像素。



还有一款新机的型号并不确定

最后，还有一款不确定具体型号的机型，正面采用一块6.217英寸水滴显示屏，屏幕分辨率为1520×720像素。核心搭载联发科P23处理器，配备3+32GB存储组合。后置相机采用1600万+500万像素双摄组合，前置相机为1600万像素，内置3500mAh容量电池。

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