八音盒梦幻小屋旋转木马 送给你爱的人

每个人都幻想自己能有一个温暖的小屋，有爱有温度有美好，或者这个小屋可以让你“梦想成真”~





小屋有有机玻璃防尘罩保护，再也不用担心进灰尘难洗了！八音盒有十种音乐可选，为你制造小浪漫。屋子设计为复式，时尚简约的装修风格，不由得想要在现实中也打造一个这样梦想的小屋。长宽高分别为290mm、210mm、160mm，重为1.4KG左右。





木偶可以根据自己喜好进行选择更换。还可以代写贺卡和免费刻字哦，送给你心爱的Ta~

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童话里面除了“公主的小房子”之外，还有旋转木马。这个水晶球八音盒旋转木马能让你进入如童话般的美好。八音盒做工精致，自带音乐，也可以连接蓝牙播放自己的音乐哦，装电池和充电都能满足，大家可以根据自己的需求来选择。





同时也可以免费刻字和代写贺卡哦，女朋友的生日和情人节再也不纠结送他什么礼物啦，也可以送朋友、送孩子、送闺蜜等等。

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